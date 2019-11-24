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Главные итоги совещания в НОК. Какие просчёты спортивных функционеров могут стоить сборной не только олимпийских медалей?

24.11.2019 23:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На неделе в Минске состоялось Олимпийское собрание НОК. В центре внимания – летние виды спорта и подготовка к предстоящим играм в Токио, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ:
Они пройдут в июле-августе 2020 года. То есть меньше, чем через год. Пока только 63 белорусских спортсмена завоевали право выступить на летней Олимпиаде. Много это или мало? В Пекине, например, за нашей сборной было 177 квот, в Лондоне – 161. Но дело ведь не в общем количестве представляющих страну спортсменов, а в том, сколько они привезут медалей.

Но вернемся непосредственно к собранию. Как традиционно бывает на таких вот больших встречах, разговор вышел за рамки обозначенных тем и в итоге говорили обо всем, начиная с детско-юношеской подготовки и заканчивая видами на призовые места.

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Кроме того, на заседании решились организационные вопросы. На пост первого вице-президента Национального олимпийского комитета избран Виктор Лукашенко. Вице-президентом НОК избран заместитель председателя Белорусской ассоциации каноэ олимпийский чемпион Дмитрий Довгаленок. Глава государства подчеркнул, что в решении выдвинуть на должность первого вице-президента НОК Виктора Лукашенко нет никакой конспирологии.

Главные итоги совещания в НОК. Какие просчёты спортивных функционеров могут стоить сборной не только олимпийских медалей?

Юлия Бешанова узнала о том, как стать быстрее, выше, сильнее всех на планете.

Эта тренировка длится уже третий час. И так два раза в день, практически без выходных и без права на слабости и нежелание работать. Так напряженно и упорно к своей олимпийской мечте идет национальная сборная по настольному теннису.

Дарья Триголос, игрок сборной Беларуси по настольному теннису:
Огромная цель, к которой мы идем в этом сезоне,  попасть на Олимпийские игры. Это волнительно, об этом периодически мы всей командой думаем. Но в то же время это добавляет сил, добавляет желания тренироваться. Условия отличные, зал отличный. Тренеры постоянно что-то подсказывают, помогают. Массаж, психолог. Все есть, все отлично. Верить в себя нужно и бороться за каждый мяч.

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Пробиться на Олимпиаду в этом виде спорта задача не из простых. Сложная система отбора даже за полгода до старта Игр не дает с уверенностью назвать имена тех, кто сможет побороться за пьедестал в Токио. В мировом топе атлеты из Азии, где настольный теннис возведен в ранг национального вида спорта. И даже в условиях такой жесткой конкуренции белорусские теннисты регулярно дают серьезный бой у стола.

Александр Петкевич, председатель Белорусской федерации настольного тенниса:
Небольшая женская команда имеет шансы. Пусть они и не очень большие, но они есть. Турнир, который закончился буквально недавно в Австрии: Александр Ханин пробился в число 32-х сильнейших, при этом обыграл очень сильных спортсменов.

Домашние Европейские игры показали – наши атлеты могут и хотят бороться за медали. В общекомандном зачете – высокое второе место.

Как это было, можно узнать здесь.

Но дома, что называется, и стены помогают. В Токио ситуация будет иная: топовые спортсмены со всего мира, готовые драться за победу, иные дисциплины, другой часовой пояс, акклиматизация. Нынешний год – показатель того, насколько готовы наши атлеты к большим Играм. Пока у побед явный привкус поражения. На сегодня белорусы завоевали 65 лицензии в Токио. Планируется больше 100.

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Претендентов на большие победы в стране холят и лелеют. В спорт, который в Беларуси давно стал общенациональной идеей, вкладывают немалые средства. И для спорта высших достижений сделано многое: тренировочные базы мирового уровня, лучшие спортивные арены, современное медицинское сопровождение.

Государство умеет быть благодарным атлетам за топ-достижения, за гордость видеть свой флаг над пьедесталом. Но логично, учитывая огромный вклад, ждать и достойной отдачи в виде ярких побед. Тогда чего же не хватает для успеха?

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Если представители одних видов спорта разочаровывают, то другие упорно «гребут» в сторону побед. Гребля на каноэ и байдарках стабильно поставляет награды в белорусскую копилку со всех самых значимых стартов. Тренировочная база в Бресте. Здесь, в центре олимпийского резерва,  проходят сборы национальной команды. Готовятся к олимпийскому отбору, который пройдет в мае в Чехии.

Дмитрий Гошко, старший тренер Городского центра олимпийского резерва по гребным видам спорта:
Закладывается база, километраж и специальная силовая работа, много работы с грузами, отягощениями на воде, много работы в зале у штанги, в тренажерном зале. Если уже в такую погоду, спортсменов не надо толкать, они сами занимаются, понимают, что надо выйти на воду, чтобы добиться своего максимального результата, и они к этому готовы.

Дмитрий Третьяков – бронзовый призер II Европейских игр. Его медаль стала первой за 20 лет для Беларуси на байдарках-одиночках.

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В мае предстоит побороться за олимпийскую лицензию. Конкуренция в этом виде нешуточная. На результат работает уже сегодня. На улице около одного градуса, а тренировка на «живой воде».

Дмитрий Третьяков, бронзовый призер II Европейских игр:
Сейчас это только боевой настрой, спортивная злость по-хорошему мощная и настрой только на победу. Это просто каждый день становится лучше. Для меня через пять месяцев это будет самый главный старт. К Олимпиаде я подойду в лучшем виде. Моя задача – отбить тот вид, который я уже забираю в стране пять лет. Его отбить уже надо там, на международном старте. Завоевать лицензию, наконец, для страны.

Олег Юреня уже завоевал олимпийскую лицензию на чемпионате мира в венгерском Сегеде, где стал первым. Ставки на Токио – набрать форму и показать лучший результат.

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Олег Юреня, бронзвый призер II Европейских игр, двухкратный чемпион Европы, призер чемпионатов мира, обладатель Кубка мира:
Мотивации мне полностью хватает. Мотивирует меня моя и детская мечта, и моя семья. Больше, конечно, перспектива  услышать гимн и развевающийся флаг. Это, конечно, больше всего, самая большая мотивация.

Дотянуться до олимпийских звезд у нашей сборной еще есть все шансы. В 14 видах спорта квалификационный отбор продолжится в 2020 году.

Александр Лукашенко «прописал» универсальный рецепт каждому спортсмену и спортивному функционеру – работать на результат. А его обеспечить может только упорный труд.

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Легкая атлетика, плавание. Не радуют достижениями даже традиционно медалеемкие виды спорта. Глава государства настаивает: не нужно искать себе оправдание. Как пример – неудача легкоатлетов на чемпионате мира в Дохе. В финалах были, а на пьедестале – нет. Александр Лукашенко, находясь с рабочим визитом в Эмиратах, на себе прочувствовал: даже в таких специфических климатических условиях можно выкладываться на полную.

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Откровенно слабо выступают белорусы в игровых командных видах спорта, которые искренне любят и поддерживают болельщики. Возможность пробиться на Олимпиаду сегодня имеют только женская баскетбольная сборная «три на три», мужская гандбольная команда и пляжные волейболисты. Из-за допинговых скандалов «просели» тяжелоатлеты: команда мирового класса, а в итоге на Олимпиаду от нас поедут только два человека.

Олимпийский чемпион – товар штучный. Поэтому каждый из подающих медальные надежды атлетов должен быть на контроле чиновников от спорта. Та самая командная игра.

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До момента, когда над Токио зажжется олимпийский факел, осталось 242 дня. Еще есть время «подтянуться», выйти на пик формы и громко заявить о себе.

Ведь победы на Играх – не только спортивное достижение и результат огромного труда каждого спортсмена, но и престиж и гордость страны.

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Люди в материале: Дарья Триголос, Александр Лукашенко, Александр Петкевич, Дмитрий Довгалёнок, Дмитрий Гошко, Дмитрий Третьяков, Олег Юреня
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. На неделе в Минске состоялось Олимпийское собрание НОК. В центре внимания – летние виды спорта и подготовка к предстоящим играм в Токио, сообщили...
 
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