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Главные итоги совещания в НОК. Какие просчёты спортивных функционеров могут стоить сборной не только олимпийских медалей?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На неделе в Минске состоялось Олимпийское собрание НОК. В центре внимания – летние виды спорта и подготовка к предстоящим играм в Токио, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Но вернемся непосредственно к собранию. Как традиционно бывает на таких вот больших встречах, разговор вышел за рамки обозначенных тем и в итоге говорили обо всем, начиная с детско-юношеской подготовки и заканчивая видами на призовые места.
Кроме того, на заседании решились организационные вопросы. На пост первого вице-президента Национального олимпийского комитета избран Виктор Лукашенко. Вице-президентом НОК избран заместитель председателя Белорусской ассоциации каноэ олимпийский чемпион Дмитрий Довгаленок. Глава государства подчеркнул, что в решении выдвинуть на должность первого вице-президента НОК Виктора Лукашенко нет никакой конспирологии.
Эта тренировка длится уже третий час. И так два раза в день, практически без выходных и без права на слабости и нежелание работать. Так напряженно и упорно к своей олимпийской мечте идет национальная сборная по настольному теннису.
Дарья Триголос, игрок сборной Беларуси по настольному теннису:
Пробиться на Олимпиаду в этом виде спорта задача не из простых. Сложная система отбора даже за полгода до старта Игр не дает с уверенностью назвать имена тех, кто сможет побороться за пьедестал в Токио. В мировом топе атлеты из Азии, где настольный теннис возведен в ранг национального вида спорта. И даже в условиях такой жесткой конкуренции белорусские теннисты регулярно дают серьезный бой у стола.
Александр Петкевич, председатель Белорусской федерации настольного тенниса:
Домашние Европейские игры показали – наши атлеты могут и хотят бороться за медали. В общекомандном зачете – высокое второе место.
Но дома, что называется, и стены помогают. В Токио ситуация будет иная: топовые спортсмены со всего мира, готовые драться за победу, иные дисциплины, другой часовой пояс, акклиматизация. Нынешний год – показатель того, насколько готовы наши атлеты к большим Играм. Пока у побед явный привкус поражения. На сегодня белорусы завоевали 65 лицензии в Токио. Планируется больше 100.
Претендентов на большие победы в стране холят и лелеют. В спорт, который в Беларуси давно стал общенациональной идеей, вкладывают немалые средства. И для спорта высших достижений сделано многое: тренировочные базы мирового уровня, лучшие спортивные арены, современное медицинское сопровождение.
Государство умеет быть благодарным атлетам за топ-достижения, за гордость видеть свой флаг над пьедесталом. Но логично, учитывая огромный вклад, ждать и достойной отдачи в виде ярких побед. Тогда чего же не хватает для успеха?
Если представители одних видов спорта разочаровывают, то другие упорно «гребут» в сторону побед. Гребля на каноэ и байдарках стабильно поставляет награды в белорусскую копилку со всех самых значимых стартов. Тренировочная база в Бресте. Здесь, в центре олимпийского резерва, проходят сборы национальной команды. Готовятся к олимпийскому отбору, который пройдет в мае в Чехии.
Дмитрий Гошко, старший тренер Городского центра олимпийского резерва по гребным видам спорта:
Дмитрий Третьяков – бронзовый призер II Европейских игр. Его медаль стала первой за 20 лет для Беларуси на байдарках-одиночках.
В мае предстоит побороться за олимпийскую лицензию. Конкуренция в этом виде нешуточная. На результат работает уже сегодня. На улице около одного градуса, а тренировка на «живой воде».
Дмитрий Третьяков, бронзовый призер II Европейских игр:
Олег Юреня уже завоевал олимпийскую лицензию на чемпионате мира в венгерском Сегеде, где стал первым. Ставки на Токио – набрать форму и показать лучший результат.
Олег Юреня, бронзвый призер II Европейских игр, двухкратный чемпион Европы, призер чемпионатов мира, обладатель Кубка мира:
Дотянуться до олимпийских звезд у нашей сборной еще есть все шансы. В 14 видах спорта квалификационный отбор продолжится в 2020 году.
Александр Лукашенко «прописал» универсальный рецепт каждому спортсмену и спортивному функционеру – работать на результат. А его обеспечить может только упорный труд.
Легкая атлетика, плавание. Не радуют достижениями даже традиционно медалеемкие виды спорта. Глава государства настаивает: не нужно искать себе оправдание. Как пример – неудача легкоатлетов на чемпионате мира в Дохе. В финалах были, а на пьедестале – нет. Александр Лукашенко, находясь с рабочим визитом в Эмиратах, на себе прочувствовал: даже в таких специфических климатических условиях можно выкладываться на полную.
Откровенно слабо выступают белорусы в игровых командных видах спорта, которые искренне любят и поддерживают болельщики. Возможность пробиться на Олимпиаду сегодня имеют только женская баскетбольная сборная «три на три», мужская гандбольная команда и пляжные волейболисты. Из-за допинговых скандалов «просели» тяжелоатлеты: команда мирового класса, а в итоге на Олимпиаду от нас поедут только два человека.
Олимпийский чемпион – товар штучный. Поэтому каждый из подающих медальные надежды атлетов должен быть на контроле чиновников от спорта. Та самая командная игра.
До момента, когда над Токио зажжется олимпийский факел, осталось 242 дня. Еще есть время «подтянуться», выйти на пик формы и громко заявить о себе.
Ведь победы на Играх – не только спортивное достижение и результат огромного труда каждого спортсмена, но и престиж и гордость страны.
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Главные итоги совещания в НОК. Какие просчёты спортивных функционеров могут стоить сборной не только олимпийских медалей?
Новости Беларуси. На неделе в Минске состоялось Олимпийское собрание НОК. В центре внимания – летние виды спорта и подготовка к предстоящим играм в Токио, сообщили...
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