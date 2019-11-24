|
Ожидать большей инициативы или плыть по течению. Как выглядит сегодня парламент Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь выбрала депутатов Палаты представителей Национального собрания. Каждый из 110 округов определился со своим народным избранником, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
И вот эти уверенность и спокойствие по идее должны были бы стать гарантом последующих реакций. Понятное дело, вообще без обсуждений обойтись не могло. Но в некоторых ситуациях лично у меня к горе-комментаторам (причем самых разных уровней) только один вопрос: зачем же так самих себя не уважать? Впрочем, караван идет. Все также уверенно и спокойно.
Во взаимоотношениях народа и власти Парламент в некотором смысле то самое связующее звено, способное донести, отстоять и отразить в законодательстве интересы тех, кому по этим законам жить. И во власти народа самостоятельно выбирать тех, кому посильна такая работа. Беларусь в суверенной истории выбрала свой парламент в седьмой раз.
Новый созыв очевидно моложе своего предшественника: в среднем на 5 лет. Тенденция, которая может только радовать. Ведь чтобы парламент работал эффективно, в нем должны быть представлены самые разные слои нашего общества: от молодежи до пенсионеров. Седьмой созыв соответствует: сразу два депутата моложе 30. Сергею Клишевичу, первому секретарю БРСМ Минска, 29 лет.
Моложе него только «Мисс Беларусь 2018» красавица Мария Василевич (ей 22). Но не забываем, что у нас двухпалатный парламент. В Совете Республики в ближайшие четыре года самым молодым сенатором будет Андрей Иванец. Ему 35. Он главный ученый секретарь Академии наук и доктор химических наук.
Андрей Иванец, член Совета Республики:
Кстати, самым опытным депутатом и по количеству лет (70), и по созывам стал Владимир Андрейченко. Спикер парламента шестого созыва в Овальном зале работает четыре срока к ряду.
Петр Петровский, политолог:
Новоизбранные депутаты на своих предыдущих местах работы (которые, к слову, в течении трех месяцев после избрания должны оставить, чтобы посвятить себя законотворчеству) себя зарекомендовали именно такими. Андрей Савиных – бывший пресс-секретарь МИД Беларуси и экс-посол нашей страны в Турции – уверен, что дипломатический опыт поможет найти общий язык со всеми коллегами, независимо от их взглядов. Но главная цель, конечно, выполнить просьбы, услышанные за последние 1,5 месяца на пикетах и митингах от своих избирателей.
Андрей Савиных, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Среди коллег Андрея Савиных по парламенту в этот раз будет около 40 % женщин-депутатов. Это больше, чем в прошлом созыве. В основном представительницы образования и медицины. Одна из этих 44 депутатов – Людмила Макарина-Кибак – избрана во второй раз. Доктор медицинских наук, врач оториноларинголог в парламенте продолжит начатую работу над законопроектами. Например, о донорстве крови и обращении лекарственных средств.
Людмила Макарина-Кибак, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Очевидно, что при формировании нового парламента просто необходимо сохранять преемственность. И в седьмом созыве 30 % депутатов не новички. Это и Валерий Воронецкий, и Анна Старовойтова, и Игорь Марзалюк. Доктор исторических наук, член-корреспондент НАН Беларуси, телеведущий на нашем канале дебютировал в программе
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, ведущий СТВ:
Кто все эти люди? Так однозначно нельзя сказать о новом составе парламента – очень многие из них медийные. Например, Геннадий Давыдько – экс-председатель Белтелерадиокомпании, Лилия Ананич – бывший министр информации. И, наверное, один из самых социальноактивных депутатов Олег Гайдукевич – глава ЛДПБ.
Кстати, о партиях. В новом созыве будет больше их представителей.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В кулуарах итогового заседания ЦИК журналисты спросили мнение Лидии Ермошиной как гражданина Беларуси о таком партийном раскладе сил.
Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
В предыдущем шестом созыве парламента работали два депутата от оппозиционных партий – Елена Анисим и Анна Канопацкая. По результатам этой избирательной кампании ни один из представителей таких партий не стал парламентарием.
Петр Петровский:
С другой стороны, не прошла действительно радикальная оппозиция. Эффективность действующего нового парламента уменьшится в связи с их отсутствием? Я не думаю. Состав парламента и яркость его многих новых депутатов говорит, что парламент станет более дискуссионным, более ярким и публичным.
Олег Гайдукевич может и не согласиться с таким мнением. Но сам депутат обещает, что скучать своим коллегам не даст. Знает, что четыре года пролетят быстро, а сделать нужно много, чтобы потом не стыдно было смотреть в глаза своим избирателям. Поэтому идет в парламент с конкретными инициативами.
Олег Гайдукевич:
Очень важно, чтобы парламент был сильным. Сильным – это не значит, что он шумит или каждый день приносит какой-то законопроект. Сильный парламент – значит эффективный парламент. Он работает над защитой национальных интересов страны и над улучшением благосостояния ее граждан.
Алена Сырова, корреспондент:
Между тем, главная функция парламента – законотворческая. А значит, справедливо ожидать большей инициативы от самих парламентариев. Ведь как иначе получить законодательство, в котором будет услышан глас народа – того, который выбрал депутатов?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь выбрала депутатов Палаты представителей Национального собрания. Каждый из 110 округов определился со своим народным избранником,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)