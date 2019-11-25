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В Екатеринбурге при нападении на отделение посольства сожгли белорусский флаг
Источник материала: БДГ
Неизвестные ночью совершили нападение на отделение посольства Беларуси в Екатеринбурге. Они повредили имущество дипмиссии.
Флаг, вывешенный над дверями дипмиссии, был, скорее всего, сожжен: сейчас на флагштоке видны только обгоревшие обрывки. Кроме того, в здании разбиты окна,
Эту информацию подтвердили в МИД Беларуси и посольстве Беларуси в Москве.
"Идет следствие", - сказали в посольстве, добавив, что не хотели бы сообщать подробности, чтобы не навредить ведущемуся расследованию.
В дипмиссии уточнили, что было повреждено имущество отделения посольства,
«Пока можем только подтвердить факт хулиганских действий, в результате которых было повреждено имущество отделения посольства в Екатеринбурге», - заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.
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Неизвестные ночью совершили нападение на отделение посольства Беларуси в Екатеринбурге. Они повредили имущество дипмиссии.
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