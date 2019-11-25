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Комитет WADA предложил отстранить Россию от международных соревнований на четыре года

25.11.2019 23:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Комитет по соответствию WADA (Всемирное антидопинговое агентство) рекомендовал отстранить Россию от международных турниров на четыре года, а также объяснил причины такого решения.


Фото: ru.delfi.lt

«Отчет WADA основан на судебной экспертизе несоответствий, обнаруженных в данных, полученных WADA из московской лаборатории в январе 2019 года, а также включает в себя рассмотрение ответов российских властей на перечень вопросов WADA по несоответствиям в базе данных.

Данные базы Московской антидопинговой лаборатории не являются полными и полностью достоверными. Хотя копия базы данных LIMS за 2019 год во многом совпадает с копией базы данных LIMS за 2015 год, предоставленной WADA осведомителем в 2017 году, сотни предполагаемых неблагоприятных аналитических выводов, которые появляются в копии базы за 2015 год, были удалены из копии базы за 2019 год. Соответствующие исходные данные и файлы PDF были удалены или изменены.

Некоторые из предполагаемых положительных результатов и связанных с ними доказательств были удалены в 2016 или 2017 годах, после того, как Родченков впервые выявил схему прикрытия допинга российских спортсменов, а затем это было подтверждено исследованием профессора Макларена в двух частях.

Однако дальнейшие существенные удаления и/или изменения были сделаны в декабре 2018 года и январе 2019-го (то есть после того, как WADA установило требования к данным). Эти действия были скрыты путем датировки компьютерных систем и файлов в попытке создать впечатление, что данные были в их текущем состоянии с 2015 года. Команды, выданные для выполнения манипуляций, были также удалены, чтобы избежать обнаружения сделанного.

Кроме того, 25 ноября 2018 года (т.е. после установления требования к данным), но до 10 января 2019 года (до того, как данные были предоставлены WADA), кто-то в московской лаборатории:

— подбросил в базу данных LIMS сфабрикованные доказательства (якобы сообщения между сотрудниками лаборатории) в поддержку выдвигаемого сейчас российскими властями довода о том, что именно Григорий Родченков и двое его сообщников фальсифицировали записи в базе данных LIMS в рамках схемы вымогательства денег у спортсменов;

— удалил из базы данных LIMS важные доказательства того, что другой сотрудник лаборатории был вовлечен в сокрытие допинга российскими спортсменами в 2014 и 2015 годах. Этот сотрудник в настоящее время является важным свидетелем для российской стороны по нескольким делам, в которых он отрицает существование какого-либо заговора с целью защиты российских спортсменов от допинга и называет Родченкова лжецом.

Комитет по соответствию пришел к выводу, что это крайне серьезный случай несоблюдения требования о предоставлении достоверной копии московских данных, имеющий ряд отягчающих обстоятельств», — сообщается на сайте WADA.

Ожидается, что 9 декабря Исполком согласится с рекомендациями комитета. Российская сторона сможет обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS)

 
 
Ссылка на источник 21
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Комитет по соответствию WADA дал объяснение причин, по которым было рекомендовано отстранить Россию от международных турниров на 4 года.
 
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