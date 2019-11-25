﻿ В Гомеле таксисты не поделили дорогу - и один распылил в лицо и салон другого газовый баллончик. 21.by
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В Гомеле таксисты не поделили дорогу - и один распылил в лицо и салон другого газовый баллончик

25.11.2019 23:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два таксиста не поделили дорогу, один из них распылил в лицо другому газовый баллончик, сообщили в УВД.


Инцидент произошел рано утром. Один таксист вез пассажира на железнодорожный вокзал и остановился на Привокзальной площади. Неожиданно позади него припарковалась другая машина с «шашечками», заблокировав при этом выезд. Водитель подошел к коллеге объяснил, что тот его «подрезал», достал баллончик и распылил газ сначала в лицо водителю, а затем в салон автомобиля.

Уже милиции он объяснял, что сделал это в качестве самообороны. Однако, изучив видеозапись с места происшествия, действия мужчины следователи расценили как особо злостное хулиганство.

Возбуждено уголовное дело.

 
 
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