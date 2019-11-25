В Гомеле таксисты не поделили дорогу - и один распылил в лицо и салон другого газовый баллончик

Источник материала: Tut.by

Два таксиста не поделили дорогу, один из них распылил в лицо другому газовый баллончик, сообщили в УВД.





Инцидент произошел рано утром. Один таксист вез пассажира на железнодорожный вокзал и остановился на Привокзальной площади. Неожиданно позади него припарковалась другая машина с «шашечками», заблокировав при этом выезд. Водитель подошел к коллеге объяснил, что тот его «подрезал», достал баллончик и распылил газ сначала в лицо водителю, а затем в салон автомобиля.

Уже милиции он объяснял, что сделал это в качестве самообороны. Однако, изучив видеозапись с места происшествия, действия мужчины следователи расценили как особо злостное хулиганство.

Возбуждено уголовное дело.