|
В Гомеле таксисты не поделили дорогу - и один распылил в лицо и салон другого газовый баллончик
Источник материала: Tut.by
Два таксиста не поделили дорогу, один из них распылил в лицо другому газовый баллончик,
Инцидент произошел рано утром. Один таксист вез пассажира на железнодорожный вокзал и остановился на Привокзальной площади. Неожиданно позади него припарковалась другая машина с «шашечками», заблокировав при этом выезд. Водитель подошел к коллеге объяснил, что тот его «подрезал», достал баллончик и распылил газ сначала в лицо водителю, а затем в салон автомобиля.
Уже милиции он объяснял, что сделал это в качестве самообороны. Однако, изучив видеозапись с места происшествия, действия мужчины следователи расценили как особо злостное хулиганство.
Возбуждено уголовное дело.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возбуждено уголовное дело.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)