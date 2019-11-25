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Смотрите, что сделали с брестским пабом фанаты «Динамо»
Источник материала: Tut.by
Представители одного из брестских пабов
На фото видны сломанные диваны, столы и стулья, оторванные плинтусы, вырванная дверь в туалет, граффити, гора мусора и кровь на полу.
При этом в пабе заявили, что фанаты регулярно оскорбляли персонал, а правоохранительные органы не предпринимали никаких мер. Состояние паба пока не позволяет продолжить работу. В понедельник заведение не работало.
Вот последствия отмечания чемпионства (фото из Instagram «Честная Pinta»):
А вот, что было написано в комментарии к посту:
— Вы можете забросать нас камнями, но мы не можем молчать. Еще вчера так же, как и большинство жителей нашего прекрасного города, команда паба «Честная Pinta» испытывала радость и гордость за футбольный клуб «Динамо-Брест». Однако счастье было недолгим.
Уже ближе к вечеру состояние эйфории сменила боль от того, что нам довелось наблюдать. На фото продемонстрированы последствия аморального поведения и крайней невоспитанности членов фан-клуба футбольной команды. Ввиду чего, к большому сожалению, сегодня мы не можем открыть двери паба.
Сложно описать словами те эмоциональные потрясения, материальные потери и предстоящие ремонтные работы, которыми обернулась для нас эта победа. «Спасибо, что живой» — девиз, под которым прошло завершение нашего рабочего дня.
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