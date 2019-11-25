Правила проведения среди читателей творческого конкурса «Крутой поворот в карьере»

Источник материала: Tut.by

Правила проведения творческого конкурса «Крутой поворот в карьере»

Настоящие правила регламентирует проведение ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» (далее – Предприятие) творческого конкурса «Крутой поворот в карьере»

1. Общие положения. Сведения об Организаторе

1.1. Проект проводится на всей территории Республики Беларусь.

1.3. Организатор Проекта: ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», УНП 191104626, место нахождения: 220089, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Дзержинского, д.57, 9 этаж, комн. 41-3. (белорусский портал TUT.BY).

2. Участники Проекта, их права и обязанности:

2.1 Участники Проекта – дееспособные граждане Республики Беларусь и иностранные граждане, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, достигшие 18 лет и выполнившие требования настоящих Правил (далее – Участники).

2.2 В Проекте не могут принимать участие сотрудники ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц, причастных к организации и проведению Проекта.

2.3 Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством Республики Беларусь, а также настоящими Правилами.

Участники Проекта добровольно и безоговорочно выражают свое согласие на участие в Проекте и, присылая заявки на участие в Проекте, подтверждают, что ознакомлены с настоящими Правилами, а также выражают свое согласие на использование в рекламных целях своих персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, высказываний, фотографий с их изображением на безвозмездной основе.

Участник Проекта на безвозмездной основе предоставляет Организатору права использовать в рекламных целях на интернет-ресурсах Организатора и иных интернет-ресурсах любые видео- и фотоматериалы с участием Участника, снятые в ходе Проекта, без какого-либо предварительного с ним согласования, а также персональные данные Участника. Срок действия прав неограничен.

Участник Проекта предоставляет Организатору право на сбор, обработку, хранение его персональных данных, а также на использование персональных данных в материалах о Проекте, размещаемых на интернет-ресурсах Организатора и третьих лиц.

Участие в Проекте не предполагает каких-либо выплат Участнику со стороны Организатора.

В творческом конкурсе могут принимать участие только совершеннолетние.

2.4 Организатор имеет право признать недействительными и аннулировать все действия Участника, а также запретить дальнейшее участие в Проекте любому лицу, которое действует деструктивным образом по отношению к другим Участникам: допускает брань, оскорбления в адрес других Участников или неуважительное отношение к ним, использует ненормативную лексику, клевету, заведомую ложь, рекламу, допускает призывы к деструктивным действиям, прямую агитацию против Организатора, намеренно искажает и коверкает русский язык, нарушает требования законодательства Республики Беларусь.

Участник может быть отстранен от Проекта, если Организатор обнаружит накручивание голосов в голосовании (голосование с неактивных учетных записей или голосование пользователей, которые более года не посещали портал tut.by).

Участник соглашается с тем, что в целях участия в творческом Конкурсе он не будет делать фотографии или снимать видео в ситуации, опасной как для собственной жизни и здоровья, так и для жизни и здоровья других, не будет делать фотографии или снимать видео опасными методами. Фото, видео и письма, присылаемые для участия в творческом Конкурсе, не будут содержать методики либо иные материалы о способах изготовления опасных для жизни и здоровья предметов и их использования. Письма, видео и фото, не соответствующие этим требованиям, Организатором не принимаются.

Срок начала и окончания проведения Проекта: с 25 ноября 2019 по 16 января 2020 года. Участник может принять участие в Проекте (прислать конкурсную историю, выполнить условия участия в Проекте) с 25.11.2019 - 23.59 31.12.2019 года.

3. Условия проведения Проекта.

3.1. Лица, соответствующие требованиям, установленным п. 2 Правил, и выполнившие условия участия в Проекте в период проведения Проекта, признаются Участниками Проекта (далее и ранее по тексту – «Участники»).

3.2. Для участия в Проекте Участнику необходимо: прислать документ в формате doc или docx (фотографии — приветствуются) на электронный адрес olga.antipenko@tutby.com с пометкой «Крутой поворот в карьере». В данном письме необходимо рассказать о своем опыте трудовой миграции. Чтобы стать участником творческого конкурса, надо рассказать, почему и куда вы уехали и чем занимались за пределами родины. Поделиться своим опытом трудовой миграции могут как те, кто отработал за границей какое-то время, а потом снова вернулся в Беларусь, так и те, кто остался постоянно жить и работать за пределами нашей страны (считай, эмигрировал).

Фотографии приветствуются. Конкурсные истории, которые сопровождаются снимками, будут публиковаться в первую очередь.

Всех участников просим назвать свои имя и фамилию, а также оставить свои контактные данные.

Для участия необходимо прислать документ в формате doc или docx на электронный адрес olga.antipenko@tutby.com, с пометкой «Крутой поворот в карьере». Редакция оставляет за собой право отбора для публикации конкурсных историй.

3.3. Письма редакцией портала TUT.BY принимаются до 31 декабря 2019 года (включительно).

3.4. Победитель будет выбран путем открытого голосования на https://finance.tut.by/ с 13 по 15 января 2020 года. Голосовать за понравившуюся историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портала tut.by до начала проведения голосования — по 12 января 2020 года (включительно). Победитель будет объявлен 16 января 2020 года.

3.5. Победителю Конкурса вручается приз. Размер приза равен 325,25 (Триста двадцать пять) белорусских рублей 25 копеек, с учетом подоходного налога по ставке 13% в сумме 25,25 (двадцать пять) рублей 25 копеек (с учетом льготы, предусмотренной абзацем третьим пункта 23 статьи 208 Налогового кодекса Республики Беларусь (особенная часть): (325,25-131)*13%= 25,25). При этом Организатор исчисленную сумму подоходного налога с физических лиц удерживает и перечисляет в бюджет в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь, за счет Победителя Конкурса.

Приз вручается в срок по 29.02.2020 по местонахождению Организатора (Республика Беларусь, г. Минск, пр. Дзержинского, д.57, 9 этаж, комн. 41-3), в рабочее у Организатора время. Победителю Конкурса не оплачиваются расходы, связанные с его приездом к Организатору.

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