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«Обратились по имени, знали номер карты». У минчанки украли 6 тысяч долларов со счета в банке

25.11.2019 18:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Позвонили на мобильный якобы работники банка, обратились по имени-отчеству. Сказали, что я стала жертвой мошеннических операций и чтобы отменить перевод с моего счета, должна сказать паспортные данные», — рассказывает минчанка Марина (имя изменено по просьбе героини истории). Девушка, хоть и не без сомнений, продиктовала данные паспорта и карты — на счету была маленькая сумма. Но мошенники вошли в ее личный кабинет и украли деньги не с карты, а с банковского депозита. Там было 6 тысяч долларов.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Минчанка Марина попала в неприятную ситуацию: 18 ноября с ее счета в БПС-Сбербанке мошенники украли 6 тысяч долларов.

— Позвонила девушка, представилась сотрудницей банка. Я частенько звоню в банковский колл-центр, хорошо знаю их манеру общения. И вот она была один в один. Телефон тоже высветился колл-центра, — рассказывает свою историю Марина. — Мне сказали, что с моего счета сделан перевод на имя неизвестного человека и они хотели бы уточнить, действительно ли я переводила деньги на это имя. Естественно, я не делала никаких переводов. Тогда мне сказали, что я стала жертвой мошеннических операций и банк будет отменять этот перевод.

Для этого «оператор» уточнила у девушки данные ее паспорта и карты, а также попросила продиктовать цифры, которые были отправлены ей СМС на телефон.

— Мне показалось это подозрительным, но меня сбило с толку то, что звонившие знали мою фамилию и имя, а также номер карты. Я особо не переживала, потому что на карте у меня была маленькая сумма, — продолжает пострадавшая. — Но, как оказалось, мошенники влезли в мой личный кабинет, добрались до моего долгосрочного депозита, перевели его на карту и полностью сняли. Я осознаю, что сглупила. Но кто же знал, что эти данные дадут доступ к моим депозитам. В банке не предусмотрено лимита для снятия крупных сумм, для снятия денег с долгосрочного депозита не нужно личное присутствие его владельца с документами.

К безопасности денег, хранящихся в банке, у девушки есть вопросы. «Фактически злоумышленник, завладев парольными данными от личного кабинета, которые можно выведать обманным или иным путем, имеет доступ ко всем твоим сбережениям, а не только к карте», — говорит она.

— Когда смекнула, что что-то тут не так, я попыталась перезвонить в настоящий колл-центр банка, чтобы отменить все транзакции. Но операторы не поднимали трубку в течение получаса. Тогда мне пришлось взять такси и поехать в банк лично, но, конечно, уже было поздно, — подытожила Марина. — В банке намекнули, что добровольное разглашение конфиденциальных данных карт снимает с них всю ответственность. Оно и понятно. Но все равно сам факт, что столько пострадавших в одном банке, мне кажется, говорит о том, что банковская защита хромает. Никому в банке не показалось странным многократное порционное снятие денег по 2000 рублей — именно так у меня их снимали. Могли бы мониторить такое при помощи компьютера и хотя бы звонить клиенту для уточнения, он это снимает или не он.

По словам девушки, расследованием ее дела занимается Следственный комитет и соответствующий отдел банка.

— Следователь говорит, что такие дела расследуются нескоро. Если мошенники белорусы, есть реальная возможность их задержать, но то, что деньги вернут мне, очень маловероятно. А если это мошенники, находящиеся за рубежом, то даже найти их вряд ли представится возможным. Так что я просто жду, чем все это закончится, настроившись пессимистично, — говорит она.

К слову, в тот же день, когда Марина уже разбиралась с кражей денег с ее счета, ей снова позвонили с того же номера и с той же легендой.

Как защититься от мошенников 

FINANCE.TUT.BY ранее подготовил подробную инструкцию о том, как понять, что вам звонит не представитель банка, а мошенник. А здесь можно послушать, как именно злоумышленник притворяется сотрудником банка (к счастью, клиентка сразу поняла, что ее хотят обмануть, и записала весь разговор на диктофон).

В Нацбанке советуют, если вам поступил такой звонок, нужно повесить трубку, самому перезвонить в контакт-центр своего банка (не перезванивать по номеру, с которого вам позвонили, а самому его набрать) и следовать инструкциям оператора.

— В случае, если злоумышленнику все же удалось получить реквизиты карточки или был установлен факт хищения денежных средств, следует незамедлительно заблокировать карточку и обратиться с заявлением в правоохранительные органы, — говорят в Нацбанке.

Если вы или ваши близкие стали жертвами мошенничества, не только с банковскими картами и счетами, но и других видов «развода», и готовы поделиться своей историей, пишите нам на электронный адрес alexandra.kvitkevich@tutby.com. Возможно, это поможет другим людям не попасться на удочку злоумышленников.

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Девушка, смекнув, что сказала личные данные мошенникам, помчалась на такси в банк, но было уже поздно.
 
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