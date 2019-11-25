В Минске очевидец задержал пьяного бесправника c 2,6 промилле

Источник материала: Tut.by

В Минске мужчина задержал нетрезвого бесправника. Об этом со ссылкой на ГАИ сообщает агентство «Минск-Новости».

По информации издания, 32-летний водитель Lada ехал по Партизанскому проспекту в направлении поселка Сосны и заметил Seat, который вилял из стороны в сторону. Мужчина позвонил в милицию и поехал за авто. На 13-м километре Могилевского шоссе Seat остановился, и тогда стало ясно, что за рулем иномарки находится пьяный мужчина. Водитель Lada не позволил ему ехать дальше.

Сотрудники ГАИ отвезли водителя Seat на медосвидетельствование, которое показало, что тот действительно пьян — 2,6 промилле алкоголя. Также выяснилось, что он не имеет прав.

В отношении нарушителя инспекторы составили административные протоколы. Автомобиль доставили на охраняемую стоянку.