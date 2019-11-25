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Вот зачем на стадо коров в России надели VR-очки

25.11.2019 17:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На ферме в Подмосковье протестировали прототип очков виртуальной реальности «для улучшения условий содержания коров». Об этом сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.


Фото: msh.mosreg.ru

Там же уточняется: на качество и количество молока, которое дают коровы, влияет их психоэмоциональное состояние. Чтобы сделать жизнь животных спокойнее, им решили показывать летние поля, заросшие травой. Сделать это, по мнению местных зоотехников, лучше всего с помощью современных технологий — а именно очков виртуальной реальности (VR-гарнитуры).

«Во время проведения первого тестирования эксперты зафиксировали снижение тревожности и повышение общего эмоционального настроя стада. Влияние VR-очков на молочную продуктивность коров покажет дальнейшее комплексное изучение», — говорится на сайте ведомства. Впрочем, о сроках проведения эксперимента или его стоимости пока не говорится.

Смотрите, сколько у нас стоят VR-очки для людей:

 
 
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Во время проведения первого тестирования эксперты зафиксировали снижение тревожности и повышение общего эмоционального настроя стада.
 
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