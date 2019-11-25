Иностранный студент-таксист забирал себе забытые телефоны и деньги пассажиров. Его ждет депортация

Источник материала: Tut.by

Иностранный студент, работая в такси, не возвращал забытые телефоны и деньги пассажирам. Теперь его ожидает депортация. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратились два парня, которые забыли телефоны и деньги в такси. Пропажу они обнаружили после поездки, обратились в диспетчерскую, где им сказали, что забытых вещей в салоне водитель не нашел.

Правоохранители выяснили, что похитителем телефонов и денег оказался 21-летний студент из Таджикистана. Деньги парень потратил на личные нужды, а телефоны передал своему одногруппнику, чтобы тот переслал их в Таджикистан.

Раньше студент к уголовной ответственности не привлекался, но не раз попадал в поле зрения правоохранителей за нарушение ПДД. Парня ожидает депортация из страны.

Материалы проверки переданы в Октябрьский (г. Минска) РОСК Республики Беларусь для дачи правовой оценки действиям молодого человека.