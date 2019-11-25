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Иностранный студент-таксист забирал себе забытые телефоны и деньги пассажиров. Его ждет депортация
Источник материала: Tut.by
Иностранный студент, работая в такси, не возвращал забытые телефоны и деньги пассажирам. Теперь его ожидает депортация. Подробности
В милицию обратились два парня, которые забыли телефоны и деньги в такси. Пропажу они обнаружили после поездки, обратились в диспетчерскую, где им сказали, что забытых вещей в салоне водитель не нашел.
Правоохранители выяснили, что похитителем телефонов и денег оказался 21-летний студент из Таджикистана. Деньги парень потратил на личные нужды, а телефоны передал своему одногруппнику, чтобы тот переслал их в Таджикистан.
Раньше студент к уголовной ответственности не привлекался, но не раз попадал в поле зрения правоохранителей за нарушение ПДД. Парня ожидает депортация из страны.
Материалы проверки переданы в Октябрьский (г. Минска) РОСК Республики Беларусь для дачи правовой оценки действиям молодого человека.
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Иностранный студент, работая в такси, не возвращал забытые телефоны и деньги пассажирам. Теперь его ожидает депортация.
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