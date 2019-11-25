Источник материала: Tut.by

Александр Рыдван — нетипичный чиновник. Он не отмахивается от проблем, а публично говорит о них. Два года он работал начальником управления по кинематографии Минкультуры и свято верил в то, что сможет повлиять на некоторые процессы в этой сфере. Теперь Рыдван не занимает этот пост, но проблемы, которые давно существуют в отрасли, никуда не делись. Какие именно и кто может их решить, Александр рассуждает на TUT.BY.





Александр Рыдван — режиссер драмы, начинал карьеру в Гомельском областном драматическом театре. После был главным режиссером службы информации Белтелерадиокомпании. С 2003 года трудился заместителем генерального продюсера ЗАО «Второй национальный телеканал» (ОНТ), в 2008 назначен заместителем председателя правления телеканала. С 2017 по 2019 год работал начальником отдела по кинематографии Министерства культуры Республики Беларусь.

Был продюсером, режиссером, соавтором ряда документальных кинопроектов, вышедших на ТВ. В 2011 году стал победителем Национального телевизионного конкурса «Телевершина» в номинации «Лучший продюсер года». С 2008-го по 2018-й — доцент кафедры телевидения и радиовещания Института журналистики БГУ. С 2016-го — художественный руководитель курса режиссеров кино и телевидения БГАИ.

«Чиновники стараются работать тихо — чтобы не было конфликтов»

— Перед тем как говорить о проблемах в сфере кино, хотел бы объяснить вам одну свою позицию. Я четко разделяю между собой государство и чиновников от культуры. Для кинематографа Беларуси государство делает все, о чем только можно было мечтать: выделяет деньги и терпеливо ждет хорошее кино. За период с 1994 по 2019 г. именно государство (если говорить прямо, то президент) выделило на кинематограф примерно 200 миллионов долларов, включая средства, которые направили на реконструкцию «Беларусьфильма».

Когда я говорю о 200 миллионах долларов, то думаю, что эта сумма занижена. В 2000-е финансирование достигало 10 миллионов долларов в год. И это, опять же, если не брать во внимание стоимость реконструкции и содержание чиновничьего аппарата (а все эти годы существовал департамент, управление, потом отдел). Поэтому, честно признаться, низкий поклон за то, что государство уделяет такое внимание отрасли. А чиновники… Они проблемы не то чтобы не видят. Они, может, не хотят их видеть. Потому что плохо разбираются или вообще не разбираются. И очень боятся, что на своем чиновничьем пути резкие движения могут привести их к какому-то конфликту с руководством страны, правительства или индустрией, поэтому все стараются работать тихо.

Теперь давайте поговорим о проблемах, которые есть в белорусском кинематографе. Если говорить о глобальных, то их три.

Проблема первая. Министерство считает, что кинематограф в Беларуси — это только «Беларусьфильм» (но это не так)

Так сложилось, что кинематограф в Беларуси ассоциируется только с киностудией «Беларусьфильм». У меня другая позиция. «Беларусьфильм» — гигант (физически), но не единственная «территория кино». Независимый кинематограф гораздо креативнее, мобильнее, но, к сожалению, обделен вниманием.

Это проблема не сегодняшнего дня. «Беларусьфильм» всегда был иждивенцем. Эта организация нуждается в большом количестве денег — это правда. Хозяйство очень большое, никто еще не научился его окупать. Ресурсы на это есть, я знаю. Необходимо выходить на самоокупаемость, срочно. Снижать себестоимость фильмов, потому что сегодня она сумасшедшая, дороже не снимает никто. У кого-то должно уже лопнуть терпение.

Тех денег, что выделяет государство в год, хватает киностудии на пять-шесть игровых фильмов. Значит, считайте: пять фильмов — это всего пять режиссеров, пять сценаристов, операторов и так далее, а хотелось бы иметь в активе 15−20 режиссеров, 30−40 сценаристов, чтобы каждый год нашему зрителю было не стыдно, а интересно посмотреть хотя бы три−четыре хороших фильма. Тот, кто находится за периметром студии, не может попасть в кинематограф, соответственно, не может получить какую-то помощь от государства, проявить свои способности, улучшить свои профессиональные компетенции, навыки, влиться в войско кинематографистов и создать конкурентную среду.

Как ни странно, но нам сейчас нужно количество, которое приведет к качеству, хоть и не сразу. А киностудию-лежебоку надо заставить шевелиться. Говоря о киностудии «Беларусьфильм», я не имею в виду наших прекрасных творцов, чей потенциал неправильно применяется. Люди снимают не то, что им хотелось бы и за что они потом могли бы персонально отвечать.





Проблема вторая. Независимые режиссеры не получают денег на свои работы

Из первой выливается вторая проблема. Так называемый частный сектор, независимые режиссеры, продюсеры остаются вне поля зрения государства, не получают от него достойного внимания. Конечно, люди сегодня снимают и на смартфоны, но, чтобы приобрести опыт, им нужны такие же условия, которые созданы для киностудии. И вообще, правильнее думать, что государство создавало условия не отдельному предприятию, а отрасли в целом. Хватит делить кинематографистов на своих и чужих.

Есть ли у нас независимые режиссеры? Конечно. Влада Сенькова, Кирилл Ерохин, Митрий Семенов-Алейников, Андрей Кутило, Юлия Шатун и многие другие, их очень много. Понятно, что даже если произойдет чудо и что-то изменится, они не получат от государства сразу миллион долларов или два — это безумство. И далеко не сразу они нас удивят хорошими фильмами: скорее всего, настанет период самоидентификации, поиска. Ремесло придет позже, но этот путь — единственный. Продолжая тему молодых режиссеров, скажу, что деньги нужно выделять и Академии искусств. Для чего? Вам подскажет ректор и декан факультета экранных искусств. Если мы не будем поддерживать молодежь, нашего кинематографа не станет. А свой кинематограф должен быть. Мы не можем бесконечно смотреть американские и российские фильмы и сериалы, потому что постоянно возникает вопрос: «А где наше?!».

Проблема третья. Небрежное отношение к мастерам кинематографа

Еще одна большая проблема белорусского кинематографа в том, что мы небрежно, просто по-хамски относимся к большим и немногочисленным мастерам отрасли. Мы должны заботиться о том, чтобы профессионалы, которые еще живы, успели передать нынешнему поколению свои секреты ремесла. Я бы хотел отдельно обратить внимание на проблему Вячеслава Никифорова , заслуженного деятеля искусств Белорусской ССР.

Справка: Вячеслав Никифоров — режиссер, сценарист, педагог, актер. Наиболее известные режиссерские работы — «Зимородок» (1972), «Фруза» (1981), «Отцы и дети» (1983), «Государственная граница. Год сорок первый» (1986), «Дубровский» (1988), «На безымянной высоте» (2004), «Капитанские дети» (2006), «Знахарь» (2008), «Палач» (2014), «Тум-Паби-Дум» (2017).

Я считаю, что в Беларуси он один из трех-пяти лучших режиссеров, он мастер. Его фильмы — шедевры, это единственный человек в нашей стране, который получил «Золотого орла» — а это российский «Оскар». Когда я работал в министерстве, мы с ним перебрали несколько сценариев, думали, что можно снять. Дорогие сразу отложили. И тут он достает сценарий «Живодеров», который писал всю жизнь, описывал свое послевоенное детство. Когда его прочитал я и еще несколько экспертов, мы все сказали: это шедевр. Почему он молчал и не приносил его раньше? Я дал старт этому проекту. Проведены были все процедуры. Не буду вдаваться в детали, но этот проект Министерством культуры был грубо закрыт.





Еще один незаслуженно обиженный мастер — Валерий Рыбарев , тоже заслуженный деятель искусств Белорусской ССР.

Справка: Валерий Рыбарев — режиссер, сценарист, автор игровых и документальных фильмов. Наиболее известные игровые фильмы: «Живой срез» (1978), «Чужая вотчина» (1982), «Свидетель» (1985), «Меня зовут Арлекино» (1988), «Голос крови брата твоего» (1994), «Прикованный» (2002). Наиболее известные документальные фильмы: «Радуга в мире лазеров» (1973), «Встречи» (1975), Ожидание (1975), «Немая скрипка» (1977), «Тонежские бабы (1977).

Его фильм я тоже мечтал запустить в производство, мы нашли шикарный сценарий, но господин Поршнев (в свое время — гендиректор «Беларусьфильма». — Прим. ред.) тоже отказался его снимать: якобы отложил на попозже. И это притом что Минкультуры готово было выделить на проект средства, но киностудия отозвала свою заявку без внятного объяснения причин. Часто функционеры ссылаются на сложные характеры мастеров. Ну что ж, мне дороже мастера со сложными характерами, чем не способные ни на что, но очень приятные в общении чиновники. Уверен, стране нужны первые.

Нам нужны эти шедевры от мастеров. Это шанс показать стране, что мы еще не потеряли кинематограф, что в нем есть преемственность поколений. Приведу пример из спорта. Юлия Нестеренко. Она получила золотую медаль Олимпиады. Сколько это дало мотивации для спорта, для легкой атлетики? Скольких Максим Мирный вдохновил людей? Мы показали, что мы — белорусы — можем удивлять, мы способная нация. Так и здесь. К этим шедеврам захочет подтянуться вся молодежь.

Как и кто может решить эти проблемы?

Я уверен, что государственные деньги, которые сейчас идут в основном на бесконечное финансирование национальной киностудии, нужно разделить на три условные части. Первая — «Беларусьфильму» (куда же без него). Вторая — независимым кинематографистам и Академии искусств. Третья часть — это то, что нужно выделять на работы мастеров, которые, да, уже в преклонном возрасте, но все еще борозды не портят. В идеале — пойти по пути России, как и, собственно, всего мира: создать фонд кино, который будет выделять средства исключительно из художественных соображений, а все участники кинорынка будут равны.

Думаю, что только президент может повлиять на то, чтобы ситуация изменилась. Он всегда справедлив и дистанцируется от личных отношений. Он больше всех помогает кинематографу, 25 лет выделяет большие деньги на кино и закрывает глаза на бардачок, который происходит в этой сфере. Белорусскому кинематографу нужен хороший менеджмент и человек, который будет в интересах искусства защищать таланты от произвола.

Я очень вдохновлен опытом в сфере ИТ. Всеволод Янчевский — прекрасный менеджер с функциями омбудсмена. И — пожалуйста, вот вам прекрасный результат: отрасль на подъеме. Значительную роль в этом сыграл, конечно, президент, дав Янчевскому конкретные полномочия. Очень хороший опыт. Его необходимо перенести на кинематографическую сферу.

Есть еще четвертая, пятая и шестая проблемы у национального кинематографа… И они могут быть решены. Главное — не бояться об этом говорить.

Читайте также

«Ну вы же сами все понимаете». Белорус снял фильм об искусстве ЖЭСов

«Белорусское кино переживает худшие за всю свою историю времена». Режиссеры о проблемах «Беларусьфильма»

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересный концерт App Store Google Play