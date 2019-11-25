﻿ Россия ввела в строй новейшую подлодку с «Калибрами». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия ввела в строй новейшую подлодку с «Калибрами»

25.11.2019 16:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Адмиралтейские верфи» передали ВМФ России первую подводную лодку проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» из серии для Тихоокеанского флота. На подводной лодке был поднят Андреевский флаг. Об этом пишет ТАСС,


Фото: nationalinterest.org

«Эта замечательная серия кораблей продолжается. Подводные лодки для Тихого океана уже претерпели некоторую модернизацию <…> Самые совершенные решения воплощены в этом корабле. Сегодняшний день — замечательный, потому что ВМФ получает еще одну боевую единицу и передает ее Тихоокеанскому флоту, который давно ждет обновления подводного флота», — сказал на церемонии передачи начальник Главного штаба — первый заместитель главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Андрей Воложинский.

Всего для Тихоокеанского флота на «Адмиралтейских верфях» будет построено шесть подлодок проекта 636.3. Ранее серия из шести таких подлодок была построена для Черноморского флота. Как сообщали источники ТАСС в кораблестроительной отрасли, также рассматривается вопрос строительства субмарин этого типа для Балтийского флота.

Подлодки проекта 636.3 (по кодификации НАТО — Improved Kilo-II) имеют длину 74 м, их максимальное водоизмещение превышает 3900 т. Прочный корпус обеспечивает подлодке рабочую глубину погружения 240 м и предельную — 300 м. Дальность хода 636.3 составляет до 7500 миль. Основное вооружение подводных лодок — ракетный комплекс «Калибр-ПЛ» с одноименными крылатыми ракетами, которые запускаются через торпедные аппараты из подводного положения.

 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Субмарина отправится в Тихоокеанский флот.
 
Новости дня
Новости разные
 
Артем Милевский мог стать игроком БАТЭ и, по слухам, минского «Динамо». Что об этом известно?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2019
Полымя
26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика