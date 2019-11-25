ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Артем Милевский мог стать игроком БАТЭ и, по слухам, минского «Динамо». Что об этом известно?

25.11.2019 16:44 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Лидерские качества и талант распасовщика Артема Милевского помогли брестскому «Динамо» впервые в истории стать чемпионом Беларуси. А ведь еще несколько лет назад легенда киевского «Динамо» с репутацией залетного футболиста мог оказаться в других белорусских клубах-флагманах. SPORT.TUT.BY приводит главное по теме.











Фото: TUT.BY, instagram.com/timi1010, с сайта eurosport.ru.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще несколько лет назад легенда киевского «Динамо» с репутацией залетного футболиста мог оказаться в других белорусских клубах-флагманах. SPORT.TUT.BY приводит...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фильм, который понравится вообще всем, снова стал лидером минского проката
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • hilfiger denim мужские джинсы вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика