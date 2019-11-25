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Артем Милевский мог стать игроком БАТЭ и, по слухам, минского «Динамо». Что об этом известно?
Источник материала: Tut.by
Лидерские качества и талант распасовщика Артема Милевского помогли брестскому «Динамо»
Фото: TUT.BY, instagram.com/timi1010, с сайта eurosport.ru.
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