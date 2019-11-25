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Фильм, который понравится вообще всем, снова стал лидером минского проката

25.11.2019 16:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как и всегда по понедельникам, сети минских кинотеатров делятся с AFISHA.TUT.BY списками самых популярных фильмов прошлой недели. Если вам интересно, что особенно пришлось по вкусу минчанам в первую морозную неделю и что сегодня в тренде в целом, этот текст для вас.


Фото носит иллюстративный характер

Вот так выглядит рейтинг зрительской любви от жителей столицы. Сразу во всех минских кинотеатрах активнее всего смотрели суровую драму «Ford против Ferrari» — аккурат как и Минска">на позапрошлой неделе.

Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 18 — 24 ноября  

SilverScreen

1. Ford против Ferrari
2. Во все тяжкое
3. Эверест
4. Давай разведемся!
5. Аббатство Даунтон

«КиноМинска»

1. Ford против Ferrari
2. Малефисента: Владычица тьмы
3. Давай разведемся!
4. Аванпост
5. Доктор Сон

Falcon Club Бутик Кино

1. Ford против Ferrari
2. Аббатство Даунтон
3. Стражи Арктики
4. Ангелы Чарли
5. Хороший лжец

«АртКинотеатр»

1. Ford против Ferrari
2. Семейка Аддамс
3. Малефисента: Владычица тьмы
4. Достать ножи
5. Текст

Фильм недели — «Ford против Ferrari»


Когда: c 14 ноября

Где: почти во всех кинотеатрах

Сколько: от 5,50 рубля

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Если вы любите ориентироваться на всяческие рейтинги, то «Ford против Ferrari» с Мэттом Дэймоном и Кристианом Бэйлом — компромиссный фильм, который понравится вообще всем: и маститым критикам, и зрителям с попкорном (как, в общем-то, и «Джокер»). Минчане от него в восторге вторую неделю подряд.

Кино рассказывает о взаимоотношениях американского автомобильного конструктора Кэрролла Шелби и отважного британского гонщика Кена Майлза, которые вместе бросили вызов корпорациям и собственным демонам, чтобы создать абсолютно новый спорткар, который смог бы конкурировать с Ferrari на чемпионате мира в середине 1960-х. В главных ролях тут обаяшки Кристиан Бэйл и Мэтт Дэймон — и это уже две приличные причины брать билеты в кинотеатр (кстати, Бейл ради этой роли скинул 30 кг, говорит, просто перестал есть после съемок фильма «Власть»). Третьей важной причиной идти в кино назовем то, что в режиссерском кресле тут Джеймс Мэнголд — вы знаете его как минимум по работе над «Логаном». Ну и ждем картину — номинацию на «Оскар».

Бонус от AFISHA.TUT.BY — «Давай разведемся!»


Когда: с 21 ноября

Где: Falcon Club Бутик Кино, все кинотеатры Silver Screen, «Беларусь», «Аврора», «Мир», «Пионер», «Центральный», «Комсомолец»

Сколько: от 5 рублей

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Для тех, кому порядком поднадоели серьезные драмы, предлагаем реально смешную российскую комедию, которая могла пройти мимо вас, хотя и попала в топы SilverScreen и «КиноМинска». Только держите в уме, что это фестивальная комедия, то есть не стоит относиться к ней как к чисто развлечению. Режиссер Анна Пармас (вы знаете ее как минимум по клипу «Ленинграда» «Экспонат») получила за эту картину призы в категории «Лучший сценарий» и «Лучший дебют» одного из главных фестивалей российского кино — «Кинотавр», что уже как минимум повод присмотреться к фильму чуть внимательнее, нежели просто как к комедии. Хотя и поводов посмеяться найдется предостаточно.

Полный график кинопремьер Минска

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Теги: Минск
 
 
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AFISHA.TUT.BY делится традиционным обзором самых кассовых фильмов прошлой недели в минских кинотеатрах.
 
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