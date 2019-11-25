Фильм, который понравится вообще всем, снова стал лидером минского проката

Источник материала: Tut.by

Как и всегда по понедельникам, сети минских кинотеатров делятся с AFISHA.TUT.BY списками самых популярных фильмов прошлой недели. Если вам интересно, что особенно пришлось по вкусу минчанам в первую морозную неделю и что сегодня в тренде в целом, этот текст для вас.



Фото носит иллюстративный характер

Вот так выглядит рейтинг зрительской любви от жителей столицы. Сразу во всех минских кинотеатрах активнее всего смотрели суровую драму « Ford против Ferrari » — аккурат как и Минска">на позапрошлой неделе.





Когда: c 14 ноября Где: почти во всех кинотеатрах Сколько: от 5,50 рубля КУПИТЬ БИЛЕТ

Если вы любите ориентироваться на всяческие рейтинги, то «Ford против Ferrari» с Мэттом Дэймоном и Кристианом Бэйлом — компромиссный фильм, который понравится вообще всем: и маститым критикам, и зрителям с попкорном (как, в общем-то, и «Джокер» ). Минчане от него в восторге вторую неделю подряд.

Кино рассказывает о взаимоотношениях американского автомобильного конструктора Кэрролла Шелби и отважного британского гонщика Кена Майлза, которые вместе бросили вызов корпорациям и собственным демонам, чтобы создать абсолютно новый спорткар, который смог бы конкурировать с Ferrari на чемпионате мира в середине 1960-х. В главных ролях тут обаяшки Кристиан Бэйл и Мэтт Дэймон — и это уже две приличные причины брать билеты в кинотеатр (кстати, Бейл ради этой роли скинул 30 кг, говорит , просто перестал есть после съемок фильма «Власть»). Третьей важной причиной идти в кино назовем то, что в режиссерском кресле тут Джеймс Мэнголд — вы знаете его как минимум по работе над «Логаном». Ну и ждем картину — номинацию на «Оскар».





Когда: с 21 ноября Где: Falcon Club Бутик Кино, все кинотеатры Silver Screen, «Беларусь», «Аврора», «Мир», «Пионер», «Центральный», «Комсомолец» Сколько: от 5 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ

Для тех, кому порядком поднадоели серьезные драмы, предлагаем реально смешную российскую комедию, которая могла пройти мимо вас, хотя и попала в топы SilverScreen и «КиноМинска». Только держите в уме, что это фестивальная комедия, то есть не стоит относиться к ней как к чисто развлечению. Режиссер Анна Пармас (вы знаете ее как минимум по клипу «Ленинграда» «Экспонат») получила за эту картину призы в категории «Лучший сценарий» и «Лучший дебют» одного из главных фестивалей российского кино — «Кинотавр», что уже как минимум повод присмотреться к фильму чуть внимательнее, нежели просто как к комедии. Хотя и поводов посмеяться найдется предостаточно.

Полный график кинопремьер Минска

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