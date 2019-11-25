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«Позорится без сисек!» Ксения Собчак рассказала об отношении к силиконовой груди

25.11.2019 16:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На онлайн-платформе PREMIER вышел второй выпуск шоу «Хейт-ток», в котором звезды встречаются со своими хейтерами. Героем выпуска стала Ксения Собчак, пишет 7days.ru.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Телеведущая рассказала, что не любит толстых людей, а также поделилась, что уже сейчас предпринимает шаги, чтобы ее сын Платон никогда не страдал от лишнего веса. «Он ходит четыре раза в неделю в спортзал и вообще не ест сладкого», — отметила Ксения.

Также Собчак высказалась  о пластических операциях, в частности – коррекции формы груди и ее увеличении. Многие скажут: «Вот Собчак ходит, позорится без сисек!». А мне так ужасно нравится. Нет ничего красивее, чем маленькая грудь. Силиконовая грудь — это ужасно. Я считаю, что маленькая красивая грудь это прекрасно, и очень горжусь тем, как я выгляжу, и никогда не поменяю это. Вот поверьте, десятку на операцию по увеличению груди я б точно могла накопить», — убеждена журналистка.

Также звезда призналась, что главное для нее в жизни – это любовь. «Сколько бы я ни выпендривалась, главное, чего я хочу, — это любовь. Я очень хочу любви, и не всегда ее получаю, иногда отчаиваюсь, иногда думаю: «Ну почему со мной как с антисемитизмом? Вот какой-то человек тебя не любит, как не любят евреев, и не может объяснить почему». И все мои рациональные аргументы не достигнут этой цели, если вы думаете про себя: «Она лицемерная сука». Я не смогу вас переубедить, а если честно, мне этого очень бы хотелось», — завершила беседу с журналистом Собчак. 

 
 
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На онлайн-платформе PREMIER вышел второй выпуск шоу «Хейт-ток».
 
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