Гороскоп с 24 ноября по 1 декабря: Тельцов ждут яркие впечатления, а Девам стоит рискнуть

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Что ждет представителей других знаков на следующей неделе?

Смотрите советы астрологов на нынешнюю неделю, чтобы добиться успеха во всех начинаниях.

ОВЕН (21.03 — 20.04)

Неделя складывается непросто. Отчасти причина проблем в том, что вы не всегда ведете себя правильно. Многие Овны склонны выдавать желаемое за действительное, принимать поспешные решения, загоняя себя в тупик. Таким представителям знака стоит прислушаться к советам. Окружающие говорят много полезного – хотя и не всегда высказывают свои мысли в той форме, в которой вам хотелось бы их услышать.

Очень полезно будет сосредоточиться на работе. Даже если обычно вы не придаете ей большого значения и стараетесь просто достойно выполнять свои обязанности, сейчас стоит подумать о том, что можно изменить к лучшему, как добиться действительно блестящих результатов. Даже скромные профессиональные успехи вдохновляют. Если вы одержите важные победы, то почувствуете огромный прилив энергии.

ТЕЛЕЦ (21.04 — 20.05)

Это не самая выдающаяся неделя. Добиться каких-то грандиозных успехов едва ли удастся, но вполне вероятно, что вы хорошо проведете время. Поездки обещают яркие впечатления. Правда, не исключено, что продлятся больше, чем планировалось.

Неделя подходит для учебы, интеллектуального труда. У вас отлично получается собирать и анализировать информации, сопоставлять факты, выделять главное. Во второй половине недели могут появиться какие-то новые идеи, касающиеся работы, карьеры или бизнеса. Вскоре вы сможете воплотить их в жизнь.

С точки зрения личных отношений неделя благоприятна. Вы хорошо ладите с людьми, которые вам дороги, без труда находите подход к новым знакомым. Будет возможность восстановить какие-то старые связи.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 — 21.06)

Вы впечатлительны, чувствительны и ранимы, часто остро реагируете на пустяки, переживаете из-за мелочей. В такие моменты очень важно, чтобы рядом были люди, на которых можно положиться. Новые знакомые не всегда оправдывают ожидания. Среди них найдутся даже те, кто попытается использовать вас в собственных интересах; конечно, вы этого не позволите.

Важные перемены не исключены в профессиональной сфере. Не всегда они происходят по вашей инициативе; более того, порой вы предпочли бы, чтобы все шло по-прежнему, но приходится приспосабливаться к новым обстоятельствам.

Старайтесь не переутомляться, планируйте свои дни так, чтобы оставалось достаточно времени для отдыха. Дел может быть больше, чем обычно. Ваша задача – выделить самое главное, не тратить время и энергию напрасно.

РАК (22.06 — 22.07)

Неделя начинается очень интересно. В первые ее дни вас ждут какие-то необычные и захватывающие приключения, некоторые Раки окажутся в самом центре удивительных событий. Возможны интересные предложения, часто они исходят от людей, с которыми вы прежде не раз плодотворно сотрудничали.

Время идет, ситуация становится более стабильной и предсказуемой, темп жизни снижаются. Юные представители знака, жадные до новых впечатлений, могут жаловаться на скуку. Остальные же используют это спокойное время, чтобы восстановить силы.

В конце недели придется потрудиться. Это время, когда достижение даже самых простых целей требует усилий, а дела даются заметно труднее, чем обычно. Помогать могут старые знакомые, но не всегда бескорыстно.

ЛЕВ (23.07 — 23.08)

Непростая неделя. Вы готовы к тому, что не все будет даваться легко, но, наверное, предпочли бы, чтобы преграды не возникали на каждом шагу. Сейчас очень многое идет не по плану, иногда подводят самые надежные союзники, а новые знакомые приносят массу хлопот. Приходится принимать неоднозначные решения, вы подолгу сомневаетесь в том, что выбрали верный путь. Самые впечатлительные представители знака могут совершенно утратить уверенность в себе.

Хорошие моменты, конечно, тоже будут. Наиболее заметным будет влияние позитивных тенденций в сфере личных отношений. Вы отлично ладите с теми, кто вам дорог. Именно эти люди становятся вашими самыми надежными союзниками, благодаря их поддержке вы достойно справляетесь со всеми испытаниями.

ДЕВА (24.08 — 23.09)

Преобладает влияние позитивных тенденций. Нельзя сказать, что неделя будет совершенно безоблачной, но в целом вы останетесь довольны тем, как будут развиваться события. Не исключено, что придется изменить какие-то старые планы, но вы и в этом увидите плюсы. Возможны интересные знакомства, встречи с людьми, которые сыграют важную роль в развитии вашей карьеры.

В профессиональной сфере лучше проявлять осторожность и избегать неоправданного риска. Эта неделя – не самое подходящее время для того, чтобы идти ва-банк и ставить на карту слишком многое, воплощать в жизнь какие-то смелые планы, в успехе которых у вас есть хотя бы малейшие сомнения.

В личных отношениях можно полагаться на интуицию, она дает безошибочные подсказки. Вероятны удачные совпадения, благодаря которым вы сможете исправить ошибки, совершенные раньше. Некоторые Девы найдут путь к сердцу, которое прежде оставалось неприступным.

ВЕСЫ (24.09 — 23.10)

Непростая неделя. Вам предстоит сделать много важного, принять какие-то непростые решения. Справляться со сложными делами приходится в одиночку, порой даже посоветоваться не с кем. На юных представителей знака ответственность ложиться тяжелым грузом, и нужно время, чтобы свыкнуться с ним. Имейте в виду, что влияние позитивных тенденций набирает силу постепенно. Если что-то не получается в начале недели, не спешите сдаваться. Подождите немного и попробуйте снова – шанс достичь успеха все же есть.

Часто не хватает понимания и поддержки близких. Действительно, серьезность некоторых возникших проблем способны правильно оценить только вы сами. К тому же то и дело заставляют нервничать какие-то мелкие неприятности, и их слишком много, чтобы просто не обращать внимания на происходящее. Опыт подскажет, как лучше поступать.

СКОРПИОН (24.10 — 22.11)

Начало недели будет насыщенным и полным неожиданных событий. Это непростое, но интересное время, подходящее для экспериментов, воплощения в жизнь каких-то необычных планов. Вам часто везет в мелочах, при этом вы находите способ из любого удачного совпадения извлечь максимум пользы. Именно изобретательность часто выручает Скорпионов там, где им не хватает знаний и опыта.

Постепенно ситуация стабилизируется, вторая половина недели проходит почти спокойно. Правда, вам не сидится без дела, а жажда приключений порой толкает на опрометчивые поступки. Многие дела, начатые в этот период, вы так и не доведете до конца. К сожалению, не удастся сдержать и все обещания, которые вы дадите близким. Хорошо, что они отнесутся к этому с пониманием.

СТРЕЛЕЦ (23.11 — 21.12)

Подходящая неделя для того, чтобы учиться, проверять информацию, а также размышлять о чем-нибудь важном. Многие дела требуют серьезного подхода, и Стрельцы, даже самые легкомысленные, сейчас настроены именно так, как надо. Неудивительно, что сдвигаются с мертвой точки сложные проекты, решаются многие вопросы, удается достичь важных целей. Вы не только сами плодотворно работаете, но и других вдохновляете на полезные дела. Будет возможность собрать команду единомышленников или заразить своими увлечениями людей, которые прежде не проявляли к ним интереса. Немалую роль тут играет ваше обаяние. Не исключено, что кто-то влюбится в вас с первого взгляда и захочет всегда быть рядом. Не забывайте отдыхать – сейчас это действительно важно. Вы можете думать, что неуязвимы, но это, к сожалению, не так. Перегрузки и порой возникающие стрессовые ситуации плохо сказываются на здоровье.

КОЗЕРОГ (22.12 — 20.01)

Очень противоречиво и неоднозначно начало недели, возможны какие-то неприятные моменты, досадные происшествия. Вы стараетесь минимизировать потери, понимая, что совершенно избежать проблем едва ли удастся. Это утомительный период, после которого многим Козерогам нужно будет сделать паузу, немного отдохнуть. К сожалению, обстоятельства позволят это не всем представителям знака.

Вторая половина недели складывается благоприятнее. События развиваются более предсказуемым образом, к вам возвращается уверенность в успехе. Будет возможность снова взять ситуацию под контроль, если вы не растеряетесь в важный момент.

Может требоваться помощь. Обращаться за ней лучше к тем, кто хорошо вас знаете. Остальным будет сложно понять, что именно должно быть сделано, и почему именно так, а не иначе.

ВОДОЛЕЙ (21.01 — 20.02)

Неоднозначная неделя. Дела идут не так уж плохо, но происходящее вас не радует. Хочется во всем добиваться отличных результатов, а приходится довольствоваться очень скромными; другие смирились бы, а вы хотите во что бы то ни стало изменить ситуацию. Много усилий тратится напрасно. Вы не всегда реально смотрите на вещи, можете переоценивать свои возможности. Прежде, чем пообещать что-то, убедитесь, что вам по силам сдержать слово.

С другой стороны, именно эта неделя дает шанс добиться того, о чем вы всегда мечтали. Скорее всего, для этого потребуется помощь. И тут пригодится ваше обаяние – именно благодаря ему вы вовремя получите поддержку. Не откажут даже люди, от которых прежде не приходилось ожидать ничего подобного. Помните, что от вас будут ждать ответных услуг.

РЫБЫ (21.02 — 20.03)

Неделя складывается хорошо, вряд ли у вас будут серьезные причины для волнений. Звезды готовы поддержать многие ваши начинания; воспользуйтесь моментом, чтобы воплотить в жизнь давние замыслы. Первых успехов в новых делах вы добьетесь быстро, позже события станут развиваться чуть медленнее, но по-прежнему в благоприятном русле.

Открываются какие-то интересные возможности в профессиональной сфере. Нужно будет рискнуть, взяться за какое-то непростое дело. Тут будут помогать давние союзники. Однако не переоценивайте их силы и возможности. Некоторые трудности вам предстоит преодолевать самостоятельно.

Радует общение с близкими. Личные отношения сейчас вообще складываются гармонично, не возникает ссор, да и серьезных разногласий удается избежать. Вы многим нравитесь и легко завязываете знакомства.

Гороскоп от horo.mail.ru .