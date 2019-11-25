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Воспитание — в искусстве
25.11.2019 09:49 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Наш район с 21 по 22 ноября принимал областной семинар-практикум с участием руководителей учреждений образования в сфере культуры Брестчины.
В программе – посещение открытых уроков, концертов, учреждений образования сферы культуры и образования нашего района. За «круглым столом» гости обсудили роль детских школ искусств в воспитании подрастающего поколения, подняли немало проблемных вопросов.
Наталия КОВПАНЬКО.
Фото автора и Виталия ДУЛЕВИЧА.
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Наш район с 21 по 22 ноября принимал областной семинар-практикум с участием руководителей учреждений образования Сообщение Воспитание — в искусстве появились...
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