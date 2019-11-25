Воспитание — в искусстве

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Наш район с 21 по 22 ноября принимал областной семинар-практикум с участием руководителей учреждений образования в сфере культуры Брестчины.

В программе – посещение открытых уроков, концертов, учреждений образования сферы культуры и образования нашего района. За «круглым столом» гости обсудили роль детских школ искусств в воспитании подрастающего поколения, подняли немало проблемных вопросов.

С чем еще познакомились участники семинара и какие темы волнуют «культуру» области, читайте в следующем номере «НК» за 30 ноября.





































































Наталия КОВПАНЬКО.

Фото автора и Виталия ДУЛЕВИЧА.