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На мясокомбинате ОАО «Беловежский» рост по всем позициям

25.11.2019 08:54 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Рост объемов производства на свинокомплексе ОАО «Беловежский» логично потребовал и увеличения объемов переработки продукции. Огромная нагрузка легла на убойный цех мясокомбината.

На мясокомбинате ОАО «Беловежский» рост по всем позициям

И это начальник мясокомбината ОАО «Беловежский» Святослав Пиво подчеркивает особо. «Весь коллектив трудился с полной самоотдачей, но убойный цех хочется отметить в первую очередь, – говорит он. – Вся нагрузка легла на их плечи. По убойному цеху тем же количеством людей мы прибавили около 10-11% к уровню прошлого года. Вы только сравните: с начала года через убойный цех прошло почти на 16 100 голов свиней больше, чем за 10 месяцев прошлого года, и КРС больше на 418 голов! Наше предприятие строилось почти четверть века назад с расчетом совсем на другие мощности и объемы, и, чтобы справиться с нынешними объемами, люди работают и в выходные, если нужно, и сверхурочно. И я очень им за это благодарен. Как и нашей ветеринарной службе, как и всему коллективу».

Мясокомбинат и правда сработал в этом году на отлично. Получено в убойном весе 13 237,2 тонны свинины (плюс 1758,4 тонны к 10 месяцам прошлого года) и 1 061,4 тонны говядины (+111,8 т). Отгружено потребителям 11 979 тонн мяса на кости (рост 115% к уровню прошлого года) и 2 765 тонн колбасных изделий (105%). Причем ассортимент этих колбасных изделий постоянно обновляется с учетом запросов потребителей. К примеру, в продаже появились колбаски со спаржей и шашлыки с ягодами годжи.

Чтобы успевать за растущими объемами производства свинокомплекса, мясокомбинату также приходится думать о расширении своих мощностей. Параллельно на мясокомбинате активно работают над увеличением объемов продаж на внутреннем рынке – и через фирменную торговую сеть, и путем расширения числа оптовых потребителей. И эта работа также дает хороший результат.

Елена ТРИБУЛЕВА.

Главное фото — из открытых источников.

 

 
 
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Рост объемов производства на свинокомплексе ОАО «Беловежский» логично потребовал и увеличения объемов переработки продукции. Огромная Сообщение На...
 
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