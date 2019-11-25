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Первая отчетно-выборная конференция райобъединения профсоюзов состоялась 22 ноября

25.11.2019 08:21 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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В прошлую пятницу, 22 ноября, в зале заседаний райисполкома прошла I отчетно-выборная конференция районного объединения профсоюзов. Оксана Высогроцкая отчиталась о работе объединения за 2014-2019 годы, а также наметила задачи, которые предстоит решать профсоюзам в будущем.
В прениях выступили председатели – райкома профсоюза работников АПК Ирина Дудникова, районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Николай Сергиевич и председатель молодежного совета Светлана Козлова.
В мероприятиях приняли участие председатель райисполкома Валентин Зайчук, его заместители – Вячеслав Ковальчук и Денис Шпак, председатель райсовета депутатов Ирина Нигериш, заведующий отделом социального партнерства и трудовых отношений областного объединения профсоюзов Александр Кузьмук, а также делегаты от первичных организаций, представители трудовых коллективов района.
Присутствующими единогласно избран председатель районного объединения профсоюзов. На последующие пять лет объединение продолжит возглавлять Оксана Высогроцкая.
Поздравляем с назначением!
О том, кого наградили грамотами на конференции и как отзывались о работе председателя районного объединения руководство района и коллеги, читайте в субботнем номере «НК» за 30 ноября.

Анастасия ЯНКИНА.

 
 
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В прошлую пятницу, 22 ноября, в зале заседаний райисполкома прошла I отчетно-выборная конференция районного объединения Сообщение Первая отчетно-выборная...
 
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