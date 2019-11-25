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Первая отчетно-выборная конференция райобъединения профсоюзов состоялась 22 ноября
25.11.2019 08:21 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
В прошлую пятницу, 22 ноября, в зале заседаний райисполкома прошла I отчетно-выборная конференция районного объединения профсоюзов. Оксана Высогроцкая отчиталась о работе объединения за 2014-2019 годы, а также наметила задачи, которые предстоит решать профсоюзам в будущем.
Анастасия ЯНКИНА.
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В прошлую пятницу, 22 ноября, в зале заседаний райисполкома прошла I отчетно-выборная конференция районного объединения Сообщение Первая отчетно-выборная...
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