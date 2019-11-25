Первая отчетно-выборная конференция райобъединения профсоюзов состоялась 22 ноября

Источник материала: Навiны Камянеччыны

В прошлую пятницу, 22 ноября, в зале заседаний райисполкома прошла I отчетно-выборная конференция районного объединения профсоюзов. Оксана Высогроцкая отчиталась о работе объединения за 2014-2019 годы, а также наметила задачи, которые предстоит решать профсоюзам в будущем.

В прениях выступили председатели – райкома профсоюза работников АПК Ирина Дудникова, районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Николай Сергиевич и председатель молодежного совета Светлана Козлова.

В мероприятиях приняли участие председатель райисполкома Валентин Зайчук, его заместители – Вячеслав Ковальчук и Денис Шпак, председатель райсовета депутатов Ирина Нигериш, заведующий отделом социального партнерства и трудовых отношений областного объединения профсоюзов Александр Кузьмук, а также делегаты от первичных организаций, представители трудовых коллективов района.

Присутствующими единогласно избран председатель районного объединения профсоюзов. На последующие пять лет объединение продолжит возглавлять Оксана Высогроцкая.

Поздравляем с назначением!

О том, кого наградили грамотами на конференции и как отзывались о работе председателя районного объединения руководство района и коллеги, читайте в субботнем номере «НК» за 30 ноября.

Анастасия ЯНКИНА.