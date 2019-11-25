Сельскому хозяйству нужна революция

Источник материала: Навiны Камянеччыны

ОАО «Макарово-Агро» завершает сезон полевых работ с неплохими показателями. Хотя, как говорит заместитель директора СОАО «Беловежские сыры» по развитию сельского хозяйства Андрей ПАРАФИНЮК, год для аграриев выдался сложным. Но общими усилиями из этой ситуации удалось выйти достойно.

– Поздравляем с весомым результатом: первое место в районе по темпам роста валового сбора зерна и второе – по производству маслосемян рапса. Такой итог был ожидаемым?

– Конечно. Для этого мы полностью изменили технологии производства зерна и рапса. Наши специалисты сделали упор, прежде всего, на качество обработки почвы, сева, внесение удобрений и выбор средств защиты растений, подбор качественного семенного материала. Провели в хозяйстве серьезную модернизацию машинно-тракторного парка. И как результат – смелые идеи были оценены дипломами. При этом структура посевных площадей не менялась за последние три года.

– Судя по сводке, кормов заготовлено, по известной причине, чуть меньше прошлогоднего. Какие варианты выхода из этой ситуации прорабатываете?

– Что касается грубых кормов, то недобор очевиден, с фуражом никаких проблем нет – переходящего запаса хватит еще на два месяца. С силосом и сенажом мы подстраховались – две тысячи тонн кормов закупили заранее, когда цена на них не была столь высока. В рационе животных собственные корма появились лишь в конце октября.

– Какие выводы из этого будут учтены в будущем кормовом году?

– Мы уже посеяли почти 300 га озимой ржи, около 100 га озимой сурепицы, чтобы с наступлением весны включить их в зеленый конвейер.

В нынешнем году провели серьезную работу по перезалужению сельхозугодий. Посеяли порядка 400 га люцерны. Практически все наши травы – бобовые, с которых удастся взять несколько укосов.

Пересмотрели долю посевных площадей под кукурузу: в следующем году вместо 650 га планируем засеять 800.

Пришли к выводу, что ставку надо делать не на озимый тритикале, а на озимую пшеницу, урожайность которой по хозяйству – почти 50 центнеров с гектаров. В озимом клине она занимает уже 65%.

– Имена каких работников хозяйства произносите с особой благодарностью?

– Отлично сработались с главным агрономом Николай Онищуком и агрономом Виктором Рудозубом. Нельзя не отметить труд механизаторов: Андрея Мангерта, Дмитрия Данилюка, Андрея Драля, Александра Кузуба и Петра Шевчика. Те, кто показал впечатляющие результаты, в обязательном порядке премируются. Каждый работник знает, что к нему предъявляем четкие требования. Ведь ждем результативного труда, но всегда рады предложениям. Дефицита кадров мы не ощущаем – люди держатся за работу. Это значит, что их устраивают и условия труда, и зарплата. За десять месяцев средняя заработная плата механизатора составила 1150 рублей, по хозяйству – 950 рублей. У нас заняты 143 человека, из них в строительной бригаде трудятся 16 работников.

– Хлопот в этом году, помимо полевых работ, было много?

– Завершили реконструкцию телятника на комплексе «Макарово» на 260 голов, сделали профилакторий для молодняка на 120 голов, все еще продолжаются ремонтные работы на ферме в Мачулище. С учетом прошлого года, в котором удалось на 15% увеличить поголовье дойного стада, в нынешнем обратили внимание на его качественный «состав», провели выбраковку стада.

– Какие актуальные вопросы решаете сейчас, как руководитель?

– Заканчиваются полевые работы: поднятие зяби и внесение органики. Думаю, управимся в ближайшее время. Сейчас внимание сосредоточено на хранении техники, ремонте и подготовке к посевной. Ведь следующий аграрный год спланировать нужно еще вчера…

Интересовалась Наталия КОВПАНЬКО.

Фото Виталия ДУЛЕВИЧА.