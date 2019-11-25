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Сельскому хозяйству нужна революция

25.11.2019 07:22 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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ОАО «Макарово-Агро» завершает сезон полевых работ с неплохими показателями. Хотя, как говорит заместитель директора СОАО «Беловежские сыры» по развитию сельского хозяйства Андрей ПАРАФИНЮК, год для аграриев выдался сложным. Но общими усилиями из этой ситуации удалось выйти достойно.

Поздравляем с весомым результатом: первое место в районе по темпам роста валового сбора зерна и второе – по производству маслосемян рапса. Такой итог был ожидаемым?

– Конечно. Для этого мы полностью изменили технологии производства зерна и рапса. Наши специалисты сделали упор, прежде всего, на качество обработки почвы, сева, внесение удобрений и выбор средств защиты растений, подбор качественного семенного материала. Провели в хозяйстве серьезную модернизацию машинно-тракторного парка. И как результат – смелые идеи были оценены дипломами. При этом структура посевных площадей не менялась за последние три года.

Судя по сводке, кормов заготовлено, по известной причине, чуть меньше прошлогоднего. Какие варианты выхода из этой ситуации прорабатываете?

– Что касается грубых кормов, то недобор очевиден, с фуражом никаких проблем нет – переходящего запаса хватит еще на два месяца. С силосом и сенажом мы подстраховались – две тысячи тонн кормов закупили заранее, когда цена на них не была столь высока. В рационе животных собственные корма появились лишь в конце октября.

– Какие выводы из этого будут учтены в будущем кормовом году?

– Мы уже посеяли почти 300 га озимой ржи, около 100 га озимой сурепицы, чтобы с наступлением весны включить их в зеленый конвейер.

В нынешнем году провели серьезную работу по перезалужению сельхозугодий. Посеяли порядка 400 га люцерны. Практически все наши травы – бобовые, с которых удастся взять несколько укосов.

Пересмотрели долю посевных площадей под кукурузу: в следующем году вместо 650 га планируем засеять 800.

Пришли к выводу, что ставку надо делать не на озимый тритикале, а на озимую пшеницу, урожайность которой по хозяйству – почти 50 центнеров с гектаров. В озимом клине она занимает уже 65%.

Имена каких работников хозяйства произносите с особой благодарностью?

– Отлично сработались с главным агрономом Николай Онищуком и агрономом Виктором Рудозубом. Нельзя не отметить труд механизаторов: Андрея Мангерта, Дмитрия Данилюка, Андрея Драля, Александра Кузуба и Петра Шевчика. Те, кто показал впечатляющие результаты, в обязательном порядке премируются. Каждый работник знает, что к нему предъявляем четкие требования. Ведь ждем результативного труда, но всегда рады предложениям. Дефицита кадров мы не ощущаем – люди держатся за работу. Это значит, что их устраивают и условия труда, и зарплата. За десять месяцев средняя заработная плата механизатора составила 1150 рублей, по хозяйству – 950 рублей. У нас заняты 143 человека, из них в строительной бригаде трудятся 16 работников.

– Хлопот в этом году, помимо полевых работ, было много?

– Завершили реконструкцию телятника на комплексе «Макарово» на 260 голов, сделали профилакторий для молодняка на 120 голов, все еще продолжаются ремонтные работы на ферме в Мачулище. С учетом прошлого года, в котором удалось на 15% увеличить поголовье дойного стада, в нынешнем обратили внимание на его качественный «состав», провели выбраковку стада.

– Какие актуальные вопросы решаете сейчас, как руководитель?

– Заканчиваются полевые работы: поднятие зяби и внесение органики. Думаю, управимся в ближайшее время. Сейчас внимание сосредоточено на хранении техники, ремонте и подготовке к посевной. Ведь следующий аграрный год спланировать нужно еще вчера…

Интересовалась Наталия КОВПАНЬКО.

Фото Виталия ДУЛЕВИЧА.

 
 
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ОАО «Макарово-Агро» завершает сезон полевых работ с неплохими показателями. Хотя, как говорит заместитель директора СОАО Сообщение Сельскому хозяйству нужна...
 
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