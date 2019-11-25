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Пожар в Лидском районе: лай собак разбудил людей, которые впоследствии помогли спасти двух человек

25.11.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Пожар в Лидском районе: лай собак разбудил людей, которые впоследствии помогли спасти двух человек

Около шести утра 24 ноября на пульт диспетчера Лидского РОЧС поступило сообщение о пожаре в поселке Дитва по улице Гагарина.

Соседи проснулись от лая собак, и вышли на лестничную клетку, где и услышали запах дыма. Сосед сразу же стал вызывать службу спасения, а жена вышла на улицу, чтобы посмотреть, что горит – и увидела огонь в кухне одной из квартир на втором этаже.

Зная, что в квартире проживает супружеская пара пенсионного возраста, соседи незамедлительно приступили к их спасению: они подручными средствами открыли дверь и увидели хозяина квартиры 1931 года рождения, который сумел дойти до входной двери. Его жена осталась в постели, так как после перенесенного заболевания ходить самостоятельно не может. Жители Дитвы положили ей на лицо мокрое полотенце и решили дождаться спасателей.

По прибытии первых подразделений МЧС, огнем было охвачено все помещение кухни. Первым делом сотрудники МЧС через открытую входную дверь спасли жену хозяина квартиры – женщина 1938 года рождения. Оба госпитализированы в реанимационное отделение УЗ «Лидская ЦРБ» с диагнозом отравление продуктами горения.

Пожар в Лидском районе: лай собак разбудил людей, которые впоследствии помогли спасти двух человек

В результате пожара повреждена мебель в кухне, закопчены стены и потолок в квартире.

Как рассказали Lida.info в Лидском РОЧС, предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание холодильника).

Пожар в Лидском районе: лай собак разбудил людей, которые впоследствии помогли спасти двух человек

А вечером того же дня поступило сообщение о пожаре в однокомнатной квартире, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в г. Лида по ул. Тавлая. На момент возникновения возгорания хозяин 1941 года рождения находился в квартире. При самостоятельном тушении пожара он пострадал и с диагнозом отравление продуктами горения госпитализирован.

Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание телевизора).

 
 
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Около шести утра 24 ноября на пульт диспетчера Лидского РОЧС поступило сообщение о пожаре в поселке Дитва по улице Гагарина. Соседи проснулись от лая собак, и вышли...
 

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