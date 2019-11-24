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«Ленинград» снова собрал забитую «Минск-Арену». И вот как это было
Источник материала: Tut.by
В воскресенье в Минске отгремел концерт группы «Ленинград». Отгремел, как всегда, с аншлагом — «Минск-Арена» была забита до отказу. Но это никого не удивило. Удивило то, что Шнуров объявил о закрытии группы, а значит, концерты в воскресенье и понедельник (да-да, мы ничего не перепутали, группа
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В воскресенье в Минске отгремел концерт группы «Ленинград». Отгремел, как всегда, с аншлагом - «Минск-Арена» была забита до отказу. Как фанаты отрывались в этот...
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