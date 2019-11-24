«Ленинград» снова собрал забитую «Минск-Арену». И вот как это было

Источник материала: Tut.by

В воскресенье в Минске отгремел концерт группы «Ленинград». Отгремел, как всегда, с аншлагом — «Минск-Арена» была забита до отказу. Но это никого не удивило. Удивило то, что Шнуров объявил о закрытии группы, а значит, концерты в воскресенье и понедельник (да-да, мы ничего не перепутали, группа дает два концерта подряд ) станут для белорусов последними. А может и не последними, ведь в 2008 году Шнуров уже распускал коллектив, а в 2010 собрал его вновь. Как фанаты отрывались в этот вечер — в фоторепортаже TUT.BY.





























































Еще можно успеть на второй концерт «Ленинграда» сегодня. Билеты в продаже

Купить билет

Читайте также

Рэпер Face все-таки выступил в Минске. Как это было

Noize MC оштрафовали после баттла со Шнуровым

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересный концерт App Store Google Play