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«Ленинград» снова собрал забитую «Минск-Арену». И вот как это было

25.11.2019 01:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В воскресенье в Минске отгремел концерт группы «Ленинград». Отгремел, как всегда, с аншлагом — «Минск-Арена» была забита до отказу. Но это никого не удивило. Удивило то, что Шнуров объявил о закрытии группы, а значит, концерты в воскресенье и понедельник (да-да, мы ничего не перепутали, группа дает два концерта подряд) станут для белорусов последними. А может и не последними, ведь в 2008 году Шнуров уже распускал коллектив, а в 2010 собрал его вновь. Как фанаты отрывались в этот вечер — в фоторепортаже TUT.BY.
















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Теги: Минск
 
 
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В воскресенье в Минске отгремел концерт группы «Ленинград». Отгремел, как всегда, с аншлагом - «Минск-Арена» была забита до отказу. Как фанаты отрывались в этот...
 
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