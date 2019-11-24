Один из самых скандальных рэперов России все-таки выступил в Минске. Вот как это было

Источник материала: Tut.by

Два года назад концерт российского рэпера Face в Минске отменили прямо в день выступления из-за предупреждения Генпрокуратуры. Вчера такие опасения у фанатов тоже были, но концерт одного из самых скандальных рэперов современности в минском Prime Hall все-таки состоялся. Как это было — в репортаже AFISHA.TUT.BY.





Кто такой Face?

Нажмите, чтобы раскрыть текст Рэпер Face — 22-летний исполнитель из Уфы. Иван Дремин (настоящее имя артиста) стал популярным после клипа «Гоша Рубчинский» . Его ролик на трек «Я роняю Запад», где Face стреляет лазерами из глаз и сжигает американский флаг, стал рекордсменом русскоязычного YouTube по количеству дизлайков (на момент написания текста — 684 тысячи отметок «Мне не нравится»).

В 2017 году концерт Ивана Дремина в Минске отменили после жалобы мамы одного из фанатов. Тогда Генпрокуратора внимательно изучила творчество рэпера и дала организаторам минского концерта предупреждение, мол, «тексты песен изобилуют ненормативной лексикой, в них прослеживается открытое пренебрежение моральными и культурными ценностями, принятыми в современном цивилизованном обществе. Пропагандируется разнузданность в сексуальных отношениях, пренебрежение к женщинам, институту семьи, школы». Face предлагал компромисс: он не будет ругаться со сцены, споет только лирические треки и просто пообщается с фанатами. Но нет: площадка, клуб «Брюгге», внезапно «по техническим причинам» закрылась и концерт не состоялся.

Сказать, что в свежих релизах рэпера исчез, что называется, «низкий художественный уровень», — нагло соврать. Начиная с альбома «Пути неисповедимы», в текстах Face к тому же появилась неприкрытая критика российского правительства. Но и политическая повестка не помешала артисту получить гастрольное удостоверение для проведения концерта в Минске в 2019 году.





Даже если вашим мамам не нравится Face, сложно отрицать феноменальность этого молодого артиста с татуировками на лице, чье творчество родилось как провокация ради провокации. В 2016-м он становится популярным мемогенератором, в 2017-м ему респектует Оксимирон твитом про то, что Face — «е***тый талантище», в 2018-м выходят «Пути», а в 2019-м вообще все любят рэпера (ну, кроме Славы КПСС ). Вот так Ваня из подростка-нигилиста, которому было как-то «п***й», за три-четыре года вырос в бритоголового Ивана, которому внезапно стало не все равно.

Это получилось само собой, или рэпер своевременно «переобулся», или проект под названием Face первоначально задумывался как политический — собрать фан-базу текстами про низменное, а потом в эти же головы сеять разумное, доброе, вечное? Кажется, со дна мира постиронии постучали.





Вообще, то, что русский рэп сейчас политически поляризуется и рэперы разбредаются по лагерям «за» и «против», отрицать сложно. При этом занимать сторону оппозиции (рэп же априори про протест), как это сделали, скажем, Оксимирон, Хаски, Слава КПСС и другие, становится как минимум модно. Тем сложнее разобраться, насколько этот выбор сознателен, а не обусловлен экономически. То есть да, Gucci-очки Ваня Дремин снял, но старые треки про бургеры и загнивающий Запад на концертах никто не отменял — их же любят. В любом случае отрадно, что рэпер, с отмены концерта которого в Минске началась волна запретов (Элджей, «Аигел», Die Antwoord, Schokk, Jubilee, RSAC, Бакей), все-таки выступил в белорусской столице и наконец встретился с фанатами.

На минское выступление в рамках своего тура рэпер вез новый релиз «12» — тоже политизированный, с отсылкой к одноименной поэме Блока в названии. Что примечательно, альбом вышел не след в след за мрачно-актуальным альбомом «Пути неисповедимы». Между этими работами Face успел записать саундтрек к фильму «Юморист» и бодрый микстейп Slime на манер того, чем Ваня занимался в начале творчества, где, впрочем, встречается антимилитаристский трек «Мой Калашников».





В отличие от концерта в Одессе, на который мне довелось попасть, Face вышел на сцену минского Prime Hall после 52 минут ожидания — в Украине фанаты ждали его три часа после открытия дверей. На столичную сцену он ожидаемо влетел под первый трек нового альбома — «Выходи». Затем исполнил главные песни из свежего релиза, перешел к хитам со Slime и под конец сдобрил все это фирменными «Гоша Рубчинский», «Я роняю Запад», Pull Up, «Бургер». Правда, перед особо лютыми композициями рэпер добавлял ироничные дисклеймеры типа «Сейчас будет ужасный трек». Нецензурной брани на концерте тоже не было — видимо, Ваня держал в уме жалобу мамы минского фанаты двухлетней давности.

Вообще, на полуторачасовом концерте рэпер вел себя возмутительно… мило: снабжал народ водой, записывал со сцены видео на телефоны фанатов, забрасывал минчан комплиментами: «Сразу видно, что вы мои ребята» и обещал «угореть за всё», в том числе за позапрошлый год. Минчан Face охарактеризовал так: «Улыбчивые, спокойные, но жестко поете». А Минску от него досталось такая характеристика: «У вас очень уютно, чистенько, радует глаз». Белорусских рэперов Face насчитал как минимум три — ЛСП, Корж и Тима Белорусских, которого Дремин назвал «хорошим парнем».













Очевидно, что этот визит в Минск понравился рэперу куда больше предыдущего. Пока неизвестно, когда Ваня вернется в Беларусь снова, хоть он и сказал со сцены, что это выступление точно не станет последним.

Читайте также

«Где ваше гостеприимство?». Российский рэпер прервал концерт в Минске

Все рэп-концерты, которые скоро пройдут в Минске (если их не отменят, конечно)

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересный концерт App Store Google Play