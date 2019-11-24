ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Марадона поздравил брестское "Динамо" с большой победой

25.11.2019 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Легенда мирового футбола поздравил игроков, болельщиков, менеджеров и тренерский штаб клуба, которым недолго руководил.

Марадона поздравил брестское "Динамо" с большой победой

Легенда мирового футбола Диего Марадона поздравил футбольный клуб "Динамо-Брест" с их первым чемпионством. Свое сообщение он разместил в соцсетях.

Футболисты брестского "Динамо" обыграли "Витебск" в матче 29-тура республиканского первенства, прервав таким образом 13-летнее лидерство клуба БАТЭ.

"Я очень рад поздравить игроков, болельщиков, менеджеров и тренерский штаб "Динамо-Брест" с сегодняшним первенством в белорусской лиге", – написал Марадона в своем Instagram.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Легенда мирового футбола поздравил игроков, болельщиков, менеджеров и тренерский штаб клуба, которым недолго руководил. Легенда мирового футбола Диего...
 
Новости дня
Новости разные
 
Официально открылся новый участок улицы Чехова. Он очень светлый
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник
25.11.2019
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика