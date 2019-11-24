Источник материала: Виртуальный Брест

Легенда мирового футбола поздравил игроков, болельщиков, менеджеров и тренерский штаб клуба, которым недолго руководил.





Легенда мирового футбола Диего Марадона поздравил футбольный клуб "Динамо-Брест" с их первым чемпионством. Свое сообщение он разместил в соцсетях.

Футболисты брестского "Динамо" обыграли "Витебск" в матче 29-тура республиканского первенства, прервав таким образом 13-летнее лидерство клуба БАТЭ.

"Я очень рад поздравить игроков, болельщиков, менеджеров и тренерский штаб "Динамо-Брест" с сегодняшним первенством в белорусской лиге", – написал Марадона в своем Instagram.