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Марадона поздравил брестское "Динамо" с большой победой
25.11.2019 06:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Легенда мирового футбола поздравил игроков, болельщиков, менеджеров и тренерский штаб клуба, которым недолго руководил.
Легенда мирового футбола Диего Марадона поздравил футбольный клуб "Динамо-Брест" с их первым чемпионством. Свое сообщение он разместил в соцсетях.
Футболисты брестского "Динамо" обыграли "Витебск" в матче 29-тура республиканского первенства, прервав таким образом 13-летнее лидерство клуба БАТЭ.
"Я очень рад поздравить игроков, болельщиков, менеджеров и тренерский штаб "Динамо-Брест" с сегодняшним первенством в белорусской лиге", – написал Марадона в своем Instagram.
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