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Статусная для школьников, удобная для родителей: как Карта учащегося меняет жизнь белорусов
Источник материала: Myfin
Чтобы составить объективную картину возможностей карты и того, как ею пользуются в реальности, мы пообщались как с создателями карты представителями Беларусбанка и платежной системы БЕЛКАРТ, так и с ее пользователями — мамой и сыном, которые получили карту во 2-м классе, а также с директором оршанской гимназии, где очень ждут появление карты в ближайшее время.
Больше всего о возможностях карты знают те, кто принимал участие в ее создании — эксперты Беларусбанка. Поэтому мы обратились к заместителю директора департамента розничного бизнеса ОАО «Беларусбанк» Александру Войтовичу, который ответил на ряд актуальных вопросов о Карте учащегося.
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фото: БЕЛКАРТ Чтобы составить объективную картину возможностей карты и того, как ею пользуются в реальности, мы пообщались как с создателями карты...
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