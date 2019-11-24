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Статусная для школьников, удобная для родителей: как Карта учащегося меняет жизнь белорусов

25.11.2019 07:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Статусная для школьников, удобная для родителей: как Карта учащегося меняет жизнь белорусов
фото: БЕЛКАРТ

Чтобы составить объективную картину возможностей карты и того, как ею пользуются в реальности, мы пообщались как с создателями карты представителями Беларусбанка и платежной системы БЕЛКАРТ, так и с ее пользователями — мамой и сыном, которые получили карту во 2-м классе, а также с директором оршанской гимназии, где очень ждут появление карты в ближайшее время. 

Больше всего о возможностях карты знают те, кто принимал участие в ее создании — эксперты Беларусбанка. Поэтому мы обратились к заместителю директора департамента розничного бизнеса ОАО «Беларусбанк» Александру Войтовичу, который ответил на ряд актуальных вопросов о Карте учащегося.

 
 
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фото: БЕЛКАРТ Чтобы составить объективную картину возможностей карты и того, как ею пользуются в реальности, мы пообщались как с создателями карты...
 
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