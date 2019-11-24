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«Я бы смог возглавить сборную». Арман-Маршалл Силла о том, каким видит своё будущее в спорте
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Он дважды выигрывал чемпионат Европы, стал первым белорусом в истории, который квалифицировался на Олимпиаду в тхэквондо, сообщили в программе «Неделя спорта».
В 2016-м он был одним из лидеров всего мирового сезона и реальным претендентом на пьедестал в Рио. Но в итоге не попал в Бразилию из-за мельдония. Арман-Маршалл Силла. Именно с его именем связаны самые громкие наши завоевания на международной арене.
Несмотря на заработанную дисквалификацию, Арман не сломлен и не завершил карьеру. Более того, он все еще грезит олимпийской наградой.
Арман-Маршал Силла узнаваем даже со спины не потому, что имеет необычную внешность. На ОИ в Рио ему прочили медаль. Но в Бразилию не пустили, так как в организме был обнаружен мельдоний. Спортсмен настаивал, что допинг был подсыпан. Тем не менее, номер один сборной сегодня отбывает четырехгодичную дисквалификацию.
Уперся в то, что у меня есть уже знания как спортсмена как должно все быть
Он прошел через депрессию и апатию и сейчас возрождается. А спасается ничем иным, как спортом.
Арман-Маршалл Силла, чемпион Европы по тхэквондо (2014, 2016):
Кто-то приходит просто чтобы почувствовать в себе силу и энергию, какой-то прилив сил, кто-то за какими-то конкретными целями – немного похудеть, немного набрать. У всех цели разные, но это понятно, все мы разные. К каждому нахожу подход.
Приобретаю знания, которые мне в дальнейшем помогут
Будучи дипломированным специалистом, Силла стал фитнес-инструктором. Также он интересуется правильным питанием через призму спорта.
Арман Маршалл Силла:
За два года своего отлучения Арман-Маршалл так поднаторел в науках, что сегодня может делиться своими знаниями со всей сборной по тхэквондо и не только. У человека есть масса резервных возможностей, за счет которых можно добиться хороших результатов, а также улучшить их, считает Сила.
Арман Маршалл Силла:
Что может быть еще нужно человеку, который уже побеждал. Конечно, золото
Но тренерская стезя все-таки пока не его. Это в мечтах. А вот спорт высших достижений не только в будущем, но и цель, к которой он уже идет, основательно и осознанно. Арман замахнулся на Олимпиаду в Париже.
Арман Маршалл Силла:
Мечта – это медаль на Олимпиаде. Золото конечно, какие могут быть вопросы. Что может быть еще нужно человеку, который уже побеждал и почувствовал этот вкус. Конечно, золото.
Этот парень с железными мускулами и недюжинной силой еще вчера был просто перспективным белорусским атлетом. Сегодня он прошел суровую школу жизни. Но не сломлен, не утратил неистового желания побеждать. Он готов творить новую историю белорусского тхэквондо.
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Новости Беларуси. Он дважды выигрывал чемпионат Европы, стал первым белорусом в истории, который квалифицировался на Олимпиаду в тхэквондо, сообщили в программе...
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