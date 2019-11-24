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Как меньше выгорать на работе? Даем простые советы
Источник материала: Tut.by
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Тренер по тайм-менеджменту Элизабет Грейс Сондерс рекомендует
Стабилизируйте три жизненных цикла
Организм настроен на то, чтобы самостоятельно восстанавливаться. Но если вы чувствуете симптомы выгорания: постоянное истощение, отстраненность от работы, возможно, набор веса и стресс — знайте, это признаки того, что требования к организму гораздо выше, чем его возможности. Чтобы восстановиться, вам нужно расставить приоритеты в трех направлениях — сне, питании и движении.
Сон
Как увеличить продолжительность сна? Варианты тут самые простые: вы можете начать раньше ложиться, позже вставать или использовать комбинированный метод. Если вы склонны терять счет времени по вечерам, возьмите в привычку ставить будильник за
То, что вы каждый день едите, тоже влияет на настроение и запасы энергии. Избегайте в рационе продуктов, которые оставляют чувство тяжести. Старайтесь есть более легкую и здоровую пищу, которая заставляет вас быть более энергичным. На ваш запас сил может повлиять количество приемов пищи: они могут быть небольшими, но более частыми. Если вы забываете перекусывать или обедать, просто поставьте напоминание в календаре.
Время, когда вы двигаетесь, дает телу и мозгу еще одну возможность переключиться. Даже пятиминутная
Инвестируйте в себя
Однако знаний о своем здоровье недостаточно. Чтобы меньше выгорать — нужно инвестировать в развитие своих интересов. Важно понимать, что помогает вам быстро восстанавливаться и не жалеть на это средств.
Здесь нет универсального рецепта: экстравертам, например, захочется ежедневно после работы проводить время с семьей или друзьями, чтобы противостоять выгоранию. А более замкнутым людям — быть наедине с собой, чтобы перезарядиться. Различия каждого человека могут варьироваться в зависимости от мотивов. Кто-то любит порядок и проведет вечер, занимаясь уборкой дома. А любопытный человек предпочтет изучение языка или отправится в неизведанное место за новыми впечатлениями.
Это говорит о том, что каждый человек индивидуален. Автор книги «Тушить выгорание: практическое руководство по профилактике и восстановлению» Роберт Л. Бог отметил, что чем больше вы знаете о себе и удовлетворяете свои интересы, тем меньше вы будете чувствовать истощение.
Не можете поменять работу? Измените свое отношение
Еще один фактор, который поможет регулировать выгорание, оценка вашей возможности что-либо изменить в рабочем процессе. Согласно модели
Один из них — изменить ваши ожидания. Например, вы можете хотеть обедать с коллегами, но они в этом не заинтересованы. Тогда вы можете просто с ними поболтать несколько минут или предложить им совместный отдых вне рабочего времени. Или вы хотите, чтобы вас всегда хвалил босс, но это не в его стиле. Тогда вы можете сконцентрироваться на том, что он дает вам хорошие рекомендации и уважает ваше мнение на собраниях.
Еще одна альтернатива — перестать ждать удовлетворения только от работы и переключиться на другие сферы жизни. Вы можете делать что-то полезное в каком-то сообществе по интересам или в семье и находить ободрение в этих кругах, получать вне работы чувство принадлежности, удовлетворения и самостоятельности.
Когда вы заполнены эмоциям от того, как проводите свое свободное время, у вас появляется буфер от негатива, который может проявляться в офисе.
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По данным ВОЗ, выгорание на работе - серьезная проблема. Что делать, если вы чувствуете, что работа вас истощает? Есть несколько не сложных методов.
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