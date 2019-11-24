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Журнал Мaxim назвал 100 самых сексуальных женщин 2019 года. Посмотрите, кто в топ-10
Источник материала: Tut.by
Ирина Шейк
Второй год подряд в рейтинге журнала на первом месте — супермодель Ирина Шейк, которая недавно развелась с Бредли Купером.
Любовь Новикова-Аскенова
Киноактриса, звезда сериалов «Родина», «Закрытая школа», «Мажоры» и других.
Ольга Серябкина
Бывшая участница группы «Серебро», автор песен, певица. Сейчас выступает сольно.
Вики Одинцова
Модель, инстаграм-блогер с 4,9 миллиона подписчиков.
Яна Кошкина
Актриса, снималась в сериалах «Звоните ДиКаприо», «Кухня», «Домашний арест».
Елена Темникова
Российская певица и автор песен. Бывшая участница группы Serebro.
Вера Брежнева
Украинская певица, ведущая, актриса.
Настя Каменских
Участница дуэта «Потап и Настя Каменских». Сейчас ведет сольную карьеру.
Юлия Франц
Актриса, наиболее известна своим участием в сериале «Универ. Новая общага».
Екатерина Кищук
Экс-солистка женского коллектива Serebro.
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Посмотрите, кого мужской журнал Мaxim считает самой желанной женщиной
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