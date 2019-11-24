Журнал Мaxim назвал 100 самых сексуальных женщин 2019 года. Посмотрите, кто в топ-10

Источник материала: Tut.by

Мужской журнал Maxim опубликовал свой ежегодный список ста самых сексуальных женщин. Редакция LADY предлагает посмотреть, кто еще вошел в топ-10.

Ирина Шейк

Второй год подряд в рейтинге журнала на первом месте — супермодель Ирина Шейк, которая недавно развелась с Бредли Купером.

Любовь Новикова-Аскенова

Киноактриса, звезда сериалов «Родина», «Закрытая школа», «Мажоры» и других.

Ольга Серябкина

Бывшая участница группы «Серебро», автор песен, певица. Сейчас выступает сольно.

Вики Одинцова

Модель, инстаграм-блогер с 4,9 миллиона подписчиков.

Яна Кошкина

Актриса, снималась в сериалах «Звоните ДиКаприо», «Кухня», «Домашний арест».

Елена Темникова

Российская певица и автор песен. Бывшая участница группы Serebro.

Вера Брежнева

Украинская певица, ведущая, актриса.

Настя Каменских

Участница дуэта «Потап и Настя Каменских». Сейчас ведет сольную карьеру.

Юлия Франц

Актриса, наиболее известна своим участием в сериале «Универ. Новая общага».

Екатерина Кищук

Экс-солистка женского коллектива Serebro.