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Журнал Мaxim назвал 100 самых сексуальных женщин 2019 года. Посмотрите, кто в топ-10

25.11.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужской журнал Maxim опубликовал свой ежегодный список ста самых сексуальных женщин. Редакция LADY предлагает посмотреть, кто еще вошел в топ-10.

Ирина Шейк

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от irinashayk (@irinashayk) 28 Окт 2019 в 7:42 PDT

Второй год подряд в рейтинге журнала на первом месте — супермодель Ирина Шейк, которая недавно развелась с Бредли Купером.

Любовь Новикова-Аскенова

Киноактриса, звезда сериалов «Родина», «Закрытая школа», «Мажоры» и других.

Ольга Серябкина

Бывшая участница группы «Серебро», автор песен, певица. Сейчас выступает сольно.

Вики Одинцова

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от VIKI ODINTCOVA (@viki_odintcova) 18 Окт 2019 в 7:38 PDT

Модель, инстаграм-блогер с 4,9 миллиона подписчиков.

Яна Кошкина

Актриса, снималась в сериалах «Звоните ДиКаприо», «Кухня», «Домашний арест».

Елена Темникова

Российская певица и автор песен. Бывшая участница группы Serebro.

Вера Брежнева

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 6 Окт 2019 в 8:34 PDT

Украинская певица, ведущая, актриса.

Настя Каменских

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 11 Ноя 2019 в 7:25 PST

Участница дуэта «Потап и Настя Каменских». Сейчас ведет сольную карьеру.

Юлия Франц

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Юлия Франц (@frantz_julia) 13 Ноя 2019 в 12:52 PST

Актриса, наиболее известна своим участием в сериале «Универ. Новая общага».

Екатерина Кищук

Экс-солистка женского коллектива Serebro.

 
 
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