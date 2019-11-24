Рыдать, страдать и мучиться - нормально? Объясняем, что с нами происходит при расставании

Источник материала: Tut.by

Романтические отношения имеют свойство заканчиваться. Любовь проходит — и вот уже на месте вашего сердечка зияет дыра. Мы попросили четырех молодых людей поделиться опытом, а психолога Сергея Зизюка объяснить «по уму», почему происходит именно так, а еще — как закрыть любовный гештальт и продолжить жить дальше.

Как это делают: рыдают, думают о жизни, устают от человека и ударяются в работу



Анна. Фото из личного архива

Анна, 21 год: «Мне помогло проплакаться»

— Переживать расставание можно и месяц, и полгода, и два, и три. Все в зависимости от того, насколько глубоки были ваши чувства и каким было твое отношение к этим отношениям.

Мне кажется, самое главное — понять, твердо понять, что человек сделал свой выбор и дал знать, что больше вам не по пути. Если бы хотел остаться или сохранить отношения — попытался бы. Винить себя точно не стоит, заниматься самобичеванием — тоже.

Мне в свое время помогло просто проплакаться, очиститься, снять камень с души. Это ведь очень больно, когда рушатся твои мечты и надежды. Реально, самое действенное — плакать. Можно подруге в плечо, можно просто в подушку, лучше — рассказать психологу. Тут у каждого свои методы. Но я твердо уверена, что ни тренажерка, ни сеансы кино, ни выставки и походы куда бы то ни было не отвлекают и не спасают, если не сесть и не разобраться со своим мозгом. Если скомкать все предыдущие предложения, мой совет такой: лучше всего прорыдаться и прострадаться в кабинете у психолога.



Антон. Парень пожелал остаться анонимным. Фото из личного архива

Антон, 24 года: «После расставания приходил в костел»

— Когда я расстался с девушкой, в которой видел весь смысл своей жизни, было чувство не просто пустоты, а вселенской дыры. Были моменты, когда и панические атаки начинались: ты остаешься один на работе, заходишь в гримерку — и тебя накрывает. Рыдаешь 30 секунд, собираешься и идешь дальше работать.

Это непонятный период, к которому нельзя подготовиться. Когда это случилось со мной, я очень сильно подался в работу: мой KPI вырос со 130% до 180%. Каждые выходные друзья вытягивали меня гулять до ночи, потому что в будни голова занята работой, а в выходные ты остаешься наедине со своими мыслями. Наедине с самим собой быть тяжело, и это страшнее всего.

Во время отношений я «положил» на друзей, и после расставания все возвращалось на круги своя. Со всеми встретился, со всеми душевно поговорил. Мы пили вино, смотрели фильмы и говорили о жизни, а не о расставании.

Мне нужно было найти место, где я бы мог подумать о жизни. Я долго не мог найти его и спустя какое-то время пришел к мысли, что хочу сходить в костел. И вот уже год, как я каждую неделю хожу в костел, нахожу там внутренний покой. После расставания я приходил туда под самое закрытие, чтобы там не было людей, садился и думал. Сейчас это стало чем-то более осмысленным и превратилось в место силы, где я могу собрать себя в кучку, если за рабочую неделю меня разобрали.

Даже в тот момент, когда кажется, что ты на дне и хуже уже быть не может, все равно все идет к лучшему. Надо просто найти что-то, что переключит и замотивирует тебя. Не потому, что ты забил себе в голову мысль «надо стать лучше, чтобы он/она посмотрела на меня», а просто становиться лучше для себя. Надо любить себя, и только тогда ты будешь держать себя в руках.

Елизавета, 21 год: «Груз прошлых отношений просто раздавит»



Елизавета. Фото из личного архива

— Чтобы пережить расставание, мне нужно его прожить. Да, делать и думать все те глупости, которые лезут в голову. Рыдать, как в кино, представлять общее будущее, проверять обновления в соцсетях, ходить в памятные места и даже преследовать, пытаться все вернуть и еще раз много рыдать.

И только пройдя всю интенсивную «программу-максимум», потеряв 10 кг и мучаясь бессонницей, так устаешь от этого человека и мыслей о нем, что становится максимально все равно. И даже хорошо. И даже свободно. Но ни в коем случае нельзя заводить новые отношения, не прожив старые, иначе груз прошлых просто их раздавит.

Валентин, 23 года: «Легче, если разрыв из-за вины партнера»



Валентин. Фото из личного архива

— Я не знаю, как пережить расставание, если бросают тебя. Так получалось, что я сам завершал связь. Бывало из-за чего-то серьёзного для меня, бывало — на тупых эмоциях. И если кто-то думает, что так легче переживать, я бы поспорил. Если переносишь расставания в стиле «ха, изи!», значит, ты ни фига не привязывался к человеку.

Что мне помогает? Совсем немногое. Откидывание мыслей в сторону, спорт и другие типичные «методы» помогают отвлечься только «в моменте». А потом — все по новой.

Конечно, легче, если разрыв произошел в большей мере из-за вины партнера. Тогда можно поставить барьер «невиновности». Я убежден, что в любом расставании виноваты оба: надеюсь, вы понимаете, о чем я.

Для себя я нашел только один рецепт из двух составляющих. Первое: я берусь за то, что давно хотел сделать. Уверен, что у каждого из нас есть 100+1 вещь, которую мы не успели сделать в детстве или пока в школу гоняли. Танцы, покер, катание на скейте, может, ещё что-то. Вот такое саморазвитие реально помогает быстрее «остыть» от прошлого.

Второе: параллельно первому я стараюсь как можно быстрее найти отвлечение, переходя к новым отношениям. Как бы это ни звучало, но давайте серьезно: на одном человеке свет не сходится. Забыть его сложно, но возможно. В мире много людей, с которыми у тебя может что-то получиться.

Но как бы то ни было, не держать зла на свою прошлую половину и остаться с ней в добрых отношениях — это то, чего пожелаю каждому.

Почему мы делаем именно так? Что происходит? Объясняет психолог:



Сергей Зизюк. Фото из личного архива

— В тех случаях, когда расставание происходит импульсивно (к примеру, в результате ссоры), отношения часто возобновляются после того, как улягутся эмоции. Поэтому чаще всего расставание с любимым человеком — это не ситуация, а процесс, который начинается до наступления какого-то события (той же ссоры) и продолжается еще долго после него.

Сначала у одного или обоих партнеров возникают мысли о прекращении отношений, появляются сомнения в своем выборе, оцениваются перспективы, и только после этого формируется решение расстаться. Если это решение обоюдное, адаптация проходит легче. Основные трудности возникают тогда, когда один из партнеров оказывается не готов к расставанию: инициатор разрыва нередко испытывает чувство вины, а для покинутого начинается период утраты, схожий с переживанием горя. Этот период имеет несколько характерных стадий.

Сначала человек отрицает происходящее. Он испытывает растерянность и страх, ему сложно поверить, что все происходит на самом деле. Этот период напоминает то, как дети прячутся под одеяло, когда им страшно: если я чего-то не вижу, значит, этого нет. На этом этапе нужно дать себе время свыкнуться с новыми условиями и оценить ситуацию целиком.

Далее страх сменяется гневом. Человек начинает злиться на покинувшего его партнера или, наоборот, обвинять в случившемся себя. В этот период нужно разрешить себе чувствовать то, что чувствуется, дать волю своим эмоциям.



Фото: burst.shopify.com

Затем начинаются торги, которые проходят с ушедшим партнером или с самим собой. Человек может просить второго вернуться или думать, что если он изменится, все может быть по-другому. Здесь важно не терять чувства собственного достоинства и постараться принять право второй стороны на решение расстаться.

Когда приходит реальное осознание разрыва, начинается фаза тоски. Человека одолевают мысли и воспоминания о том, как ему было хорошо раньше и как ему плохо сейчас, что ему вряд ли будет также хорошо с кем-то еще и он не найдет никого лучше. Не нужно пытаться гнать от себя эти мысли — они всё равно не уйдут. Нужно отстрадать свою утрату: думать, вспоминать и говорить о случившемся, чтобы это, в конечном счете, надоело. Интенсивность эмоций постепенно будет снижаться. Это как рассказывать знакомым о прошедшем отпуске: первому — эмоционально и в подробностях, второму — уже чуть менее заряженно, третьему — ещё меньше, а четвертому уже и рассказывать не хочется, запал прошел. Эмоции, конечно, другие, но принцип тот же.

Наконец наступает принятие. Жизнь возвращается в привычное русло. Прошлое остается в прошлом, из которого стоит вынести опыт и начать строить планы на будущее.

Весь процесс занимает в среднем плюс-минус полгода. Но при правильном подходе может проходить быстрее и менее болезненно.