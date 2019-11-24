ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рыдать, страдать и мучиться - нормально? Объясняем, что с нами происходит при расставании

25.11.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Романтические отношения имеют свойство заканчиваться. Любовь проходит — и вот уже на месте вашего сердечка зияет дыра. Мы попросили четырех молодых людей поделиться опытом, а психолога Сергея Зизюка объяснить «по уму», почему происходит именно так, а еще — как закрыть любовный гештальт и продолжить жить дальше.

Как это делают: рыдают, думают о жизни, устают от человека и ударяются в работу


Анна. Фото из личного архива

Анна, 21 год: «Мне помогло проплакаться»

— Переживать расставание можно и месяц, и полгода, и два, и три. Все в зависимости от того, насколько глубоки были ваши чувства и каким было твое отношение к этим отношениям.

Мне кажется, самое главное — понять, твердо понять, что человек сделал свой выбор и дал знать, что больше вам не по пути. Если бы хотел остаться или сохранить отношения — попытался бы. Винить себя точно не стоит, заниматься самобичеванием — тоже.

Мне в свое время помогло просто проплакаться, очиститься, снять камень с души. Это ведь очень больно, когда рушатся твои мечты и надежды. Реально, самое действенное — плакать. Можно подруге в плечо, можно просто в подушку, лучше — рассказать психологу. Тут у каждого свои методы. Но я твердо уверена, что ни тренажерка, ни сеансы кино, ни выставки и походы куда бы то ни было не отвлекают и не спасают, если не сесть и не разобраться со своим мозгом. Если скомкать все предыдущие предложения, мой совет такой: лучше всего прорыдаться и прострадаться в кабинете у психолога.


Антон. Парень пожелал остаться анонимным. Фото из личного архива

Антон, 24 года: «После расставания приходил в костел»

— Когда я расстался с девушкой, в которой видел весь смысл своей жизни, было чувство не просто пустоты, а вселенской дыры. Были моменты, когда и панические атаки начинались: ты остаешься один на работе, заходишь в гримерку — и тебя накрывает. Рыдаешь 30 секунд, собираешься и идешь дальше работать.

Это непонятный период, к которому нельзя подготовиться. Когда это случилось со мной, я очень сильно подался в работу: мой KPI вырос со 130% до 180%. Каждые выходные друзья вытягивали меня гулять до ночи, потому что в будни голова занята работой, а в выходные ты остаешься наедине со своими мыслями. Наедине с самим собой быть тяжело, и это страшнее всего.

Во время отношений я «положил» на друзей, и после расставания все возвращалось на круги своя. Со всеми встретился, со всеми душевно поговорил. Мы пили вино, смотрели фильмы и говорили о жизни, а не о расставании.

Мне нужно было найти место, где я бы мог подумать о жизни. Я долго не мог найти его и спустя какое-то время пришел к мысли, что хочу сходить в костел. И вот уже год,  как я каждую неделю хожу в костел, нахожу там внутренний покой. После расставания я приходил туда под самое закрытие, чтобы там не было людей, садился и думал. Сейчас это стало чем-то более осмысленным и превратилось в место силы, где я могу собрать себя в кучку, если за рабочую неделю меня разобрали.

Даже в тот момент, когда кажется, что ты на дне и хуже уже быть не может, все равно все идет к лучшему. Надо просто найти что-то, что переключит и замотивирует тебя. Не потому, что ты забил себе в голову мысль «надо стать лучше, чтобы он/она посмотрела на меня», а просто становиться лучше для себя. Надо любить себя, и только тогда ты будешь держать себя в руках.

Елизавета, 21 год: «Груз прошлых отношений просто раздавит»


Елизавета. Фото из личного архива

— Чтобы пережить расставание, мне нужно его прожить. Да, делать и думать все те глупости, которые лезут в голову. Рыдать, как в кино, представлять общее будущее, проверять обновления в соцсетях, ходить в памятные места и даже преследовать, пытаться все вернуть и еще раз много рыдать.

И только пройдя всю интенсивную «программу-максимум», потеряв 10 кг и мучаясь бессонницей, так устаешь от этого человека и мыслей о нем, что становится максимально все равно. И даже хорошо. И даже свободно. Но ни в коем случае нельзя заводить новые отношения, не прожив старые, иначе груз прошлых просто их раздавит.

Валентин, 23 года: «Легче, если разрыв из-за вины партнера»


Валентин. Фото из личного архива

— Я не знаю, как пережить расставание, если бросают тебя. Так получалось, что я сам завершал связь. Бывало из-за чего-то серьёзного для меня, бывало — на тупых эмоциях. И если кто-то думает, что так легче переживать, я бы поспорил. Если переносишь расставания в стиле «ха, изи!», значит, ты ни фига не привязывался к человеку.

Что мне помогает? Совсем немногое. Откидывание мыслей в сторону, спорт и другие типичные «методы» помогают отвлечься только «в моменте». А потом — все по новой.

Конечно, легче, если разрыв произошел в большей мере из-за вины партнера. Тогда можно поставить барьер «невиновности». Я убежден, что в любом расставании виноваты оба: надеюсь, вы понимаете, о чем я.

Для себя я нашел только один рецепт из двух составляющих. Первое: я берусь за то, что давно хотел сделать. Уверен, что у каждого из нас есть 100+1 вещь, которую мы не успели сделать в детстве или пока в школу гоняли. Танцы, покер, катание на скейте, может, ещё что-то. Вот такое саморазвитие реально помогает быстрее «остыть» от прошлого.

Второе: параллельно первому я стараюсь как можно быстрее найти отвлечение, переходя к новым отношениям. Как бы это ни звучало, но давайте серьезно: на одном человеке свет не сходится. Забыть его сложно, но возможно. В мире много людей, с которыми у тебя может что-то получиться.

Но как бы то ни было, не держать зла на свою прошлую половину и остаться с ней в добрых отношениях — это то, чего пожелаю каждому.

Почему мы делаем именно так? Что происходит? Объясняет психолог:


Сергей Зизюк. Фото из личного архива

— В тех случаях, когда расставание происходит импульсивно (к примеру, в результате ссоры), отношения часто возобновляются после того, как улягутся эмоции. Поэтому чаще всего расставание с любимым человеком — это не ситуация, а процесс, который начинается до наступления какого-то события (той же ссоры) и продолжается еще долго после него.

Сначала у одного или обоих партнеров возникают мысли о прекращении отношений, появляются сомнения в своем выборе, оцениваются перспективы, и только после этого формируется решение расстаться. Если это решение обоюдное, адаптация проходит легче. Основные трудности возникают тогда, когда один из партнеров оказывается не готов к расставанию: инициатор разрыва нередко испытывает чувство вины, а для покинутого начинается период утраты, схожий с переживанием горя. Этот период имеет несколько характерных стадий.

Сначала человек отрицает происходящее. Он испытывает растерянность и страх, ему сложно поверить, что все происходит на самом деле. Этот период напоминает то, как дети прячутся под одеяло, когда им страшно: если я чего-то не вижу, значит, этого нет. На этом этапе нужно дать себе время свыкнуться с новыми условиями и оценить ситуацию целиком.

Далее страх сменяется гневом. Человек начинает злиться на покинувшего его партнера или, наоборот, обвинять в случившемся себя. В этот период нужно разрешить себе чувствовать то, что чувствуется, дать волю своим эмоциям.


Фото: burst.shopify.com

Затем начинаются торги, которые проходят с ушедшим партнером или с самим собой. Человек может просить второго вернуться или думать, что если он изменится, все может быть по-другому. Здесь важно не терять чувства собственного достоинства и постараться принять право второй стороны на решение расстаться.

Когда приходит реальное осознание разрыва, начинается фаза тоски. Человека одолевают мысли и воспоминания о том, как ему было хорошо раньше и как ему плохо сейчас, что ему вряд ли будет также хорошо с кем-то еще и он не найдет никого лучше. Не нужно пытаться гнать от себя эти мысли — они всё равно не уйдут. Нужно отстрадать свою утрату: думать, вспоминать и говорить о случившемся, чтобы это, в конечном счете, надоело. Интенсивность эмоций постепенно будет снижаться. Это как рассказывать знакомым о прошедшем отпуске: первому — эмоционально и в подробностях, второму — уже чуть менее заряженно, третьему — ещё меньше, а четвертому уже и рассказывать не хочется, запал прошел. Эмоции, конечно, другие, но принцип тот же.

Наконец наступает принятие. Жизнь возвращается в привычное русло. Прошлое остается в прошлом, из которого стоит вынести опыт и начать строить планы на будущее.

Весь процесс занимает в среднем плюс-минус полгода. Но при правильном подходе может проходить быстрее и менее болезненно.

Читайте также:
Если вы с кем-то только что расстались, попробуйте отвлечься: вот вам тест о 90-х. Сможете осилить?
Еще вариант: пересмотрите фильмы с Ди Каприо. Выберите кино на ваш вкус в этом тесте
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С этим материалом разрыв может быть не таким болезненным. Но мы не гарантируем :(
 
Новости дня
Новости разные
 
Как меньше выгорать на работе? Даем простые советы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник
25.11.2019
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика