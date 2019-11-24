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ЦИК: с избирательных участков удалили 70 наблюдателей
25.11.2019 08:27 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«У нас никогда не было такого количества удаленных наблюдателей - их в этот раз было 105, правда, 35 случаев – это фальшивые документы. Но все равно 70 человек - это лица, удаленные за нарушения закона. Это для всех остальных была острастка - они подумали, что нужно как-то иначе себя вести, сдерживать себя», - сообщает
По словам Лидии Ермошиной, все организаторы выборов оценивают эту избирательную кампанию как самую конфликтную и скандальную.
Глава ЦИК прокомментировала предварительный отчет наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ: «Если бы в парламенте появились депутаты от оппозиционных партий, оценка была бы совершенно иной. У нас на этот раз не избрана оппозиция - это повлияло на все».
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В Беларуси с избирательных участков на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва за нарушения законодательства были удалены 70 наблюдателей.
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