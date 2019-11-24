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По некоторым улицам в час пик проезжает до 3 тысяч авто. Как уменьшают пробки с помощью светофоров

25.11.2019 08:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Только представьте: сейчас в Минске больше 700 светофоров, а за их работой следят всего два человека. Кликнет один инженер компьютерной мышкой — и на всех светофорах определенной улицы загорится зеленый свет, автомобили поедут быстрее и водители не будут стоять в заторе. Все это волшебство происходит в центральном управляющем пункте автоматизированной системы управления дорожным движением (ЦУП АСУДД). AUTO.TUT.BY побывал за закрытыми для посторонних дверями центра и посмотрел, как регулируют движение транспорта, узнал, почему портятся светофоры, какие новшества помогут уменьшить пробки на улицах столицы и когда их ждать.


В начале 80-х в Минске было всего 65 светофоров

Первые светофоры в Минске появились в 80-х годах. Тогда они были на Ленинском проспекте (сейчас — проспект Независимости) и улице Горького (нынешняя улица Богдановича). Чтобы дорожное движение было безопасным, а автомобили не задерживались, светофорами надо было как-то управлять. Для этого в 1982 году заработала 1-я очередь системы «Город М1» — через нее удаленно можно было управлять светофорами на улице Горького. Кстати, Минск стал вторым в СССР городом после Москвы, в котором такая система была запущена. С годами светофорных объектов становилось все больше, а значит, систему управления ими нужно постоянно улучшать, внедрять новые технические решения и программы.

За годы существования пункта АСУДД светофорных объектов стало больше в 11 раз: в начале их было 65, а сейчас — 741. Из центрального пункта управляются 570 светофорных объектов, остальные — работают в автономном режиме.

Пункт АСУДД всегда находился в одном и том же месте — в тихом центре столицы, небольшом здании (сейчас это СМЭП Мингорисполкома) на улице Берестянской, где занимал несколько комнат. Зайти сюда постороннему человеку, даже сотруднику СМЭП, нельзя — нужен специальный пропуск. Одна из комнат — зал, где находятся инженеры, которые следят за работой светофоров и регулируют этот процесс, если это необходимо. Большинство других помещений сегодня заставлены техникой: контроллерами, стойками с проводами, серверами, компьютерами, мощными кондиционерами.



Первое фото: так пункт управления светофорами выглядел в 1984 году — фанерная карта-схема с лампочками, обозначающими светофоры, пульт с тумблерами, один дисковый телефон. Второе фото: пункт АСУДД в 2008-м — на стене монитор, на столе — ламповый монитор и несколько телефонов


А сегодня пункт АСУДД выглядит вот так

Если неосведомленный человек попадет в пункт АСУДД, то голова у него пойдет кругом, потому что невозможно разобраться, где и что находится, что тут за приборы и какой за что отвечает, о чем сигнализируют разноцветные лампочки, почему карта города на нескольких мониторах в цветных кружочках. А еще в зале одновременно звонят несколько стационарных и мобильных телефонов, трещит и непонятно болбочет рация — это поступает информация от частных лиц, водителей общественного транспорта, рабочих СМЭП, инспекторов ГАИ: где-то не работает светофор, автомобиль врезался в стойку светофора и свалил ее, вандалы сломали кнопку вызова зеленого света на пешеходном переходе, едет делегация и надо организовать зеленую улицу… Все эти вопросы должны решить инженеры пункта АСУДД.

— У нас есть люди, которые работают несколько десятков лет, — устроились в 80-х годах. Конечно, для них весь процесс управления дорожным движением понятен. К тому же все они — выпускники технического университета, кто-то аттестовался в ГАИ, остальные — гражданские сотрудники СМЭП, все мы работаем сообща, — объясняет Денис Ливанович, заместитель начальника отдела технических средств и систем ГАИ Минска.

Светофоры не подключают к интернету, чтобы защитить от хакеров

— Когда светофоры установлены и приняты в эксплуатацию, туда выезжают специалисты с GPS-трекером, они замеряют скорость и интенсивность движения транспорта в разное время суток, сколько там пешеходов, учитывают параметры перекрестка и еще много других факторов, — объясняет Денис Ливанович. — Исходные параметры заносят в программу, которая помогает правильно построить координированный план работы светофоров. Кстати, раньше рассчитать это было намного труднее: специалисты брали линеечки, транспортиры, на ватмане вручную чертили графики работы светофоров, планы координации, схемы организации дорожного движения…


Данные по планам координации светофоров в компьютерную программу вносит начальник отдела СМЭП Лариса Бабушкина. Бывают такие сложные объекты, что на внесение информации в компьютер у женщины уходит целая рабочая смена


Но на этом все не заканчивается: после внедрения начальных данных разработчик выезжает на магистраль и изучает, эффективно ли работает система, если надо, то вносит изменения. Все это позволяет организовать нормальную пропускную способность транспорта на дороге.


Все светофоры на мониторах в центре АСУДД отображаются в виде точек: розовая точка — исправный светофор, красная точка — светофор неисправен, желтая точка — светофор работает в режиме желтого мигания, голубая точка — светофор находится в ручном регулировании, серая точка — светофор работает в рабочем режиме, но из центра управлять им нельзя

Светофоры, которые включены в координированный план, работают в четырех режимах: утреннем, дневном, вечернем и рабочем (встроенном в светофор).

— Потому что интенсивность движения авто в разное время суток различная. Утром больше машин едет в центр города, вечером, наоборот, из центра в микрорайоны и за пределы столицы. Днем движение умеренное. А вот ночью транспорта в городе мало, и светофоры переводят во встроенный рабочий режим: на каких-то объектах сигналы светофора меняются по определенной схеме, а где-то работают в режиме желтого мигающего света.

Сегодня из центрального пункта АСУДД можно управлять 570 светофорными объектами, работающими в координированном режиме, «забитом» в компьютерную программу.


Шесть зональных контроллеров задают режим работы светофоров, подключенных к центру

Каждый из этих тонких проводов на стойке ведет к одному из городских светофоров, которые управляются координационно. Если представить, что произойдет «диверсия» и провода перережут, то транспортного коллапса не произойдет — каждый светофор перейдет в свой рабочий режим

Этот огромный черный ящик — сервер, в котором хранится вся база данных АСУДД

Программное обеспечение центра было разработано 11 лет назад, тем не менее оно до сих пор актуально, хотя в ближайшее время айтишники займутся его доработкой.

— Кстати, связь со светофорами у нас проводная, пульт координации движения, контроллеры, светофоры не подключены к интернету. Это все ради безопасности — хакеры не влезут в систему, — пояснил Денис.

Некоторыми светофорами «управляет» детектор транспорта, зашитый в асфальт

Еще 171 светофорный объект к «центру» не подключен, работают они локально, по своей программе, которая зашита внутри. Она тоже строится в зависимости от нагрузки и интенсивности движения и других параметров, настроена под определенный график работы. Но если «самостоятельный» светофор испортится, то инженер не увидит это на карте — о поломке должны сообщить люди.

— Не каждый светофор нужно подключать к центру. Например, если он стоит на незагруженном участке, второй светофорный объект от него через километр, нет необходимости координировать там движение.

Но уже запланировано подключить некоторые «самостоятельные» светофоры к пункту управления. Например, сейчас координированный план разрабатывают для светофоров на улице Кунцевщина.


Так выглядит детектор транспорта в полосе — темный кружочек диаметром около десяти сантиметров. Однако с ними есть проблемы при обслуживании: бывало, что рабочие-коммунальники при ремонте дороги вместе с асфальтом фрезой срезали и детектор

Хотя есть локальные участки, не завязанные на систему, где светофоры работают в местном гибком регулировании. Для этого в полосы проезжей части встроены детекторы транспорта — они считывают нагрузку в каждом направлении и в зависимости от загруженности на светофоре меняются сигналы.

— Такой объект у нас есть на улице Каменногорской, возле магазина «ОМО». Например, в выходной, много людей на машинах едут туда утром, а потом стоят на выезд. Детектор считывает информацию о присутствии транспорта и передает ее, если машины есть, то программа на определенном направлении добавляет по несколько секунд в зеленый свет на светофоре. Нет машин — зеленый свет переходит на другое направление.

Кстати, детекторы транспорта есть и в местах, где светофоры работают координированно — они эффективнее помогают устранять заторы, потому что постоянно считывают изменяющуюся ситуацию и помогают адаптироваться к ней системе.

По главным проспектам Минска в час пик проезжает до 3000 машин

Несмотря на то что большинством светофоров управляет умная программа, за ее работой следят два инженера — сотрудник СМЭП и инженер ГАИ. Потому что есть необходимость периодически вмешиваться в работу системы, а также реагировать на всякие форс-мажоры, которые в сложном программно-техническом комплексе происходят ежедневно. Смена инженеров длится с 6.30 до 23.30.


Инженер Алла Михед работает в центре АСУДД с 1985 года — пришла сюда сразу после окончания БПИ

— После ночи программа сама запускает работу светофоров в координированный режим, а мы только следим, все ли объекты работают. Может, где-то горит красным цветом, значит, надо отправлять туда работников, чтобы смотрели, в чем там дело, — рассказала инженер отдела Алла Михед.




Женщина помнит, как центр работал 30 лет назад: машинный зал, крутятся бобины с пленкой, огромные гудящие кондиционеры, пульты с рычажками — ими светофоры включали в другой режим вручную.

— С одной стороны, раньше работать было проще: светофоров мало, поток автомобилей не такой интенсивный, как сейчас. Разве что первый секретарь ЦК КПБ ехал — ему зеленый свет давали, — вспоминает Алла. — А сейчас программа все сама регулирует, а если надо нам надо что-то изменить, один клик мышкой — и готово. Но зато от мониторов и от телефонов и рации сейчас не оторвешься — ведь ситуация меняется постоянно.

Сейчас дорожную ситуацию в Минске с той, что была в 80-е, не сравнить. Каждый день едут с сопровождением делегации и важные лица — проезд по «зеленой» улице им надо обеспечить. А еще заторы, с которыми порой программа не справится без вмешательства человека.


Инженер ГАИ Сергей Ворон

— Некоторые включения зеленой улицы плановые — они внесены в график, но есть и внеплановые проезды. О том, что по всей магистрали нужно обеспечить зеленый свет, нам сообщают инспектора ДПС ГАИ или спецслужбы, — присоединился к беседе инспектор ГАИ Сергей Ворон. — Иногда мы работаем круглосуточно, например, такое было во время проведения в Минске Европейских игр — покоя нам было всего два ночных часа. На это время домой не поедешь, ночевали прямо на работе.

Самая загруженная улица столицы — МКАД, по ней за час в среднем проезжает 4500−5000 автомобилей. Следующие за кольцевой по интенсивности транспортного потока идут проспекты Дзержинского, Независимости, Партизанский, Победителей: в час пик по ним проезжают 2500−3000 машин.

Почему светофоры ломаются, когда идет дождь?

Кроме того, инженеры следят за тем, как работают светофры, и принимают звонки об их неисправностях.

— Светофоры очень боятся влаги — перестают работать. Помню, как-то шел проливной дождь и светофоры на мониторе начали один за одним «краснеть». Посылаем электриков чинить, все разъехались, их уже и не хватает, а дождь все идет, а светофоры все краснеют и краснеют. К вечеру дождь закончился, а за ночь смэповцы все объекты починили, — вспомнила Алла Михед.


Практически все светофоры в Минске — белорусского производства, работают на светодиодах. Но есть в столице и ламповый — стоит он на Т-образном перекрестке улицы Гамарника, возле конечной троллейбусов. Скоро раритет заменят и передадут в музей

Еще светофоры часто страдают от рук хулиганов: они их разрисовывают, пытаются вскрыть металлические короба с проводами возле светофоров, даже не боятся, что там напряжение. Есть даже объекты, которые вандалы «любят», один такой на улице Мирошниченко, возле дома № 35, — каждую неделю по несколько раз портят на пешеходном переходе кнопку вызова зеленого света: то бьют по ней ногами, то засовывают что-нибудь внутрь, то поджигают. А бывает, что в стойки светофоров врезаются автомобили, а потом водители скрываются с места происшествия. Не учитывают они только, что возле многих светофоров установлены видеокамеры с большим приближением, благодаря которым можно рассмотреть номер авто и лицо человека.

От обратного отсчета на светофорах для пешеходов решили отказаться

Есть разработки, от которых в отделе технических средств и систем ГАИ отказываются, — показали себя недостаточно эффективно. Например, пешеходные переходы с обратным отсчетом времени — в столице их становится все меньше, их перенастраивают на программном уровне. Потому что бывали случаи, когда на перекрестках с гибким регулированием программа добавляла зеленый свет для автомобилей и обратный отсчет на пешеходном светофоре сбивался. Некоторые пешеходы не хотели ждать и перебегали дорогу на красный.

В отделе технических средств и систем столичной ГАИ считают, что по «навороченности» светофорных объектов Минск не отстает от европейских городов. Тем не менее некоторые новинки внедрять собираются.


Денис Ливанович, заместитель начальника отдела технических средств и систем ГАИ Минска

— Мы собираемся максимально внедрять в городе противозаторовое управление — это когда координированный режим светофоров работает вместе с детекторами транспорта, но не теми, что встроены в асфальт, а радиолокационными — установленными на мачтах, на высоте шесть метров. Это детекторы с углом обзора 90 градусов, они не боятся дождя, с защитой от вандалов. Такие мы уже тестировали на пилотном проекте. Если координационная ситема выйдет из строя, то регулироваться светофоры будут от информации, получаемой через эти датчики, — рассказал Денис Ливанович.

Кстати, такая система будет введена на площади Богушевича, где сейчас идет ремонт. Ее же внедряют сейчас по второму городскому транспортному кольцу, в планах — распространить на весь город: система закроет 90 перекрестков магистральных улиц.

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Теги: Минск
 
 
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