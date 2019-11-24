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«Реал» ответит на 0:3, «Ливерпуль» ждет «Наполи», а «зубров» прокатят на паровозе. Наши прогнозы

25.11.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В совместном с букмекерской компанией Parimatch проекте наш эксперт Сергей Чалый видит в молодом вингере мадридского «Реала» Родриго звезду мирового масштаба, который очень пригодится в поединке с «ПСЖ», а комментатор Дмитрий Герчиков провожает охваченный конфликтами «Наполи» в Ливерпуль в гости к лучшей команде Англии прямо сейчас. Спортивный журналист Кирилл Клименков настраивает фанатов минского «Динамо» на еще один сезон без плей-офф и предсказывает проигрыш «зубров» во втором периоде матча с ярославским «Локомотивом».

Чалый: «Кумир Родриго — Неймар. Хм, не самый плохой выбор»

Кто: Сергей Чалый, экономист.

Пять последних ставок: не прошла, не прошла, не прошла, прошла, прошла.

В этот раз ставит на матч 5-го тура Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Пари Сен-Жермен», который пройдет 26 ноября.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Проблемы на старте сезона и вместе с тем поздняя предсезонка у Эдена Азара заставили «Реал» скрести по сусекам в поиске вингера, — полагает Сергей. — И выяснилось, что восемнадцатилетний бразильский паренек Родриго Силва де Гоис из ростера уже готов к игре за основную команду «бланкос». Он забил три гола в домашнем матче с «Галатасараем» (6:0), и особенно меня впечатлило то взятие ворот, где он одним движением убрал двух защитников.

В общем, Родриго — отличный финишер, владеет ударами с обеих ног и головой, и, на мой взгляд, его ждет прекрасное будущее. Он однозначно сильнее Винисиуса Жуниора, который бесполезно бегает вокруг себя с мячом, как это делал Алексис Санчес в «Манчестер Юнайтед». У Винисиуса нет чувства гола, чем может похвастать Родриго.

Почитал немного про Родриго. Его кумир — Неймар. Хм, не самый плохой выбор. Но можно найти и лучше.

В «Реале» Родриго не дадут зазнаться, так что следующие несколько лет парень будет пахать и, возможно, еще не раз нас удивит. Для тренера мадридцев Зинедина Зидана хорошей новостью является то, что Азара и Родриго можно использовать вместе.

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Что касается Азара, то в «Реале» он вынужден играть несколько иначе, нежели в «Челси». Ему приходится зарабатывать мячи, а не только лишь ждать передач от партнеров. Для Эдена это шанс научиться играть без мяча и решать редкие моменты в пользу команды.

Вот так и наладились дела у «Реала». Он не выглядит аутсайдером в преддверии перенесенного «Эль-Класико» и уж тем более — в повторном матче с «ПСЖ». Хотя лично я надеялся, что на протяжении года мы будем видеть «Реал» «разобранным».

При том что «Реал» на подъеме, я высоко оцениваю шансы «ПСЖ» на успех на «Сантьяго Бернабеу». Надеюсь, что обе команды сыграют по схеме 4−3−3, а, значит, нас ждет футбол с быстрыми атаками и голевой феерией. По красоте такой матч может быть достоин финала Лиги чемпионов.


Эден Азар на минском стадионе «Динамо» перед матчем между БАТЭ и «Челси», его бывшей командой, осенью 2018-го. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вижу, букмекеры не могут определиться с фаворитом встречи «Реал» — «ПСЖ», предложив коэффициенты на победу команд с небольшой разбежкой. Ставлю на то, что оба коллектива забьют в первом тайме, за 3,60.

Логика такая: «Реалу» нужно играть на победу в надежде реабилитироваться за поражение от парижан (0:3) в первом круге, а также — чтобы занять первое место в группе. Они будут носом землю рыть. А «ПСЖ» просто нет смысла закрываться и терпеть, так как с таким «Реалом» можно преуспеть в атаке. Под эту задачу у «ПСЖ» есть исполнители: невероятно быстрые фланги с Анхелем Ди Марией и Килианом Мбаппе плюс Мауро Икарди в центре.

Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап

«Реал» и «ПСЖ» забьют в первом тайме

Коэффициент — 3,60


Герчиков: Внутренний конфликт сформировал эдакий бермудский треугольник. И в нем исчезает всякая перспектива Неаполя на успешный сезон

Кто: Дмитрий Герчиков, спортивный комментатор.

Предыдущие ставки: не прошла, прошла, прошла, прошла.

В этот раз ставит на матч 5-го тура Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Наполи», который пройдет 27 ноября.

Фото из личного архива Дмитрия Герчикова

— С момента, когда «Наполи» всухую побеждал прошлогоднего триумфатора Лиги чемпионов на родном газоне, прошло не так уж много времени (2:0 в матче от 17 сентября. — Прим.TUT.BY), — напоминает Дмитрий. — Однако за эту пору ситуация внутри дружины с Апеннин изменилась колоссальным образом — причем в наихудшую сторону.

Внутренний конфликт, в который затянуло игроков, менеджмент и главного тренера неаполитанцев Карло Анчелотти, сформировал эдакий бермудский треугольник. И в нем исчезает всякая перспектива Неаполя на успешный сезон. Выезд на «Энфилд» в таком состоянии — пожалуй, самое неподходящее из испытаний, которое можно придумать для итальянцев в рамках Лиги чемпионов.

Тем не менее команду Анчелотти ждет именно путешествие на берега реки Мерси. Отправляется туда «Наполи» с тяжким грузом из пяти поединков кряду без побед перед международной паузой и утратой коллективного тонуса в связи с путешествиями исполнителей в сборную.

Плюс нервный поединок против «Милана» в выходные определенно не способствовал восстановлению нервных клеток неаполитанцев. Команда мало забивает (почти за месяц больше гола прилетело лишь в ворота «Аталанты»), регулярно допускает ошибки в тылу и не дожимает даже тех, кого обязана повергать на классе. В средине же недели неаполитанцам и вовсе требуется сокрушить лидера английской премьер-лиги, который безупречен почти полтора месяца.

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Собственно, с момента поражения от «Наполи» и до наступления международной паузы команда Юргена Клоппа не оступается. Всего раз сгоняв вничью с «Манчестер Юнайтед» да доигравшись до победных пенальти в кубке с «Арсеналом», мерсисайдцы задают тон всем соперникам на континенте успешными выступлениями.

Если что и смущает «красных», то лишь то, что в родных стенах последнее время коллектив немца неизменно пропускает. Достаточно вспомнить, что в нынешнем сезоне «Ливерпуль» на «Энфилде» вовсе ни разу не играл на ноль! Более того, открывал ворота как большим коллективам, так и скромнягам типа «Ньюкасла» и «Норвича».


В 2015 году кубок Лиги чемпионов гостил на стадионе «Городской» в Борисове. Фото: Вячеслав Слепнев, TUT.BY

Исходя из раскладов, можно рассмотреть два варианта ставки. Более осторожный — «обе забьют», где коэффициент чуть превосходит 1,65. Все же Анчелотти здорово тактически готовит команду именно против Клоппа. Да и качество атакующих игроков «Наполи» вполне позволяет рассчитывать хотя бы на один точный удар на «Энфилде». Тогда как нет сомнений, что «Ливерпуль» уже провел грамотную работу над ошибками, допущенными в выездных матчах.

Что до более рисковой ставки, то здесь увидим перспективу в «тотал меньше 3» за 1,90. Все же международная пауза, плотность игр из-за вмешательства чемпионатных дел да умения Карлетто вставлять немецкому визави палки в колеса подталкивает к мысли, что сверхголевой встреча не будет.

Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап

Тотал меньше 3 голов

Коэффициент — 1,90


Клименков: Для минского «Динамо» отыграть отставание до зоны плей-офф почти нереально

Кто: Кирилл Клименков, журналист SPORT.TUT.BY.

Предыдущие ставки: не прошла, прошла, прошла, не прошла, прошла.

В этот раз ставит на матч Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» — «Динамо» Минск, который состоится 29 ноября.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Болельщики минского «Динамо» хотели видеть команду в плей-офф, и на старте сезона казалось, что это возможно, — отмечает Кирилл. — «Зубры» показывали яркий атакующий хоккей, выделялись хорошей физической формой и уверенно обыгрывали соперников уровня «Йокерита» и «Металлурга».

Увы, довольно быстро минчане скатились на привычные в последние годы позиции. Серия из одиннадцати поражений подряд привела к расставанию с Дрю Шором и воспитательным мерам в виде драфта отказов для Шейна Принса. Юнасу Энроту подыскали серьезного конкурента в лице Дэнни Тэйлора, как бы давая понять: даже такие игроки могут потерять место в составе.

Сперва эти изменения действительно давали результат. Динамовцы одержали победы над «Витязем» и «Торпедо», но затем клуб вернулся на тот же уровень, что показывал до ноябрьской международной паузы: домашний проигрыш «Авангарду» и «баранки» в гостевых играх с «Торпедо» и «Спартаком» при довольно ощутимом преимуществе соперников.

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Руководство клуба продолжает доверять главному тренеру команды Крэйгу Вудкрофту и уверяет болельщиков, что у «Динамо» хорошие шансы на плей-офф, но давайте судить объективно: отставание от первой восьмерки уже составляет десять очков, а в зоне пограничья находятся мощные «Йокерит» и «Локомотив».

Отыграть такое отставание у них почти нереально. «Витязь», «Торпедо», «Спартак» ближе к минчанам по классу, но они уже так далеко, что догнать их получится только в случае полного провала одного из этих клубов во второй части сезона.


Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что касается «Локомотива», то после неудачного старта команда нашла себя и все больше походит на одного из фаворитов Запада. Если «железнодорожники» и дальше будет показывать хоккей того уровня, как в первой половине ноября, то вполне могут пробиться в топ-4 конференции.

Интересно, что одним из самых успешных отрезков матча для ярославцев является второй период. Эта двадцатиминутка лишь восемь раз из тридцати завершалась в пользу соперников «Локомотива. «Динамо» же в таблице вторых третей матча находится в числе аутсайдеров лиги.

Наверняка и сейчас этот период пройдет в пользу оппонента «зубров». К тому же, минчане крайне слабо играют в гостях, отпраздновав успех на чужой площадке лишь раз — в одной из первых игр сентября.

Ставлю на победу «Локомотива» во втором периоде с любым счетом.

Хоккей. КХЛ. Регулярный сезон

«Локомотив» выиграет второй период

Коэффициент — 1,98


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Теги: Новости, Минск
 
 
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Сергей Чалый видит в молодом вингере мадридского «Реала» Родриго звезду мирового масштаба, который очень пригодится в поединке с «ПСЖ», а Дмитрий Герчиков...
 
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