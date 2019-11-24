Минчанам предлагают обсудить план развития территорий в Заводском районе

Первый этап проекта (до 2023 года) подразумевает строительство национального футбольного стадиона на пересечении ул. Ванеева и пр. Партизанского, реконструкцию существующего стадиона «Трактор».

Планируется также размещение многоуровневого гаража, создание бульваров на базе существующих земельных участков Парка им. 50-летия Великого Октября, сообщает БЕЛТА.

В рамках проекта на месте здания по просп. Партизанскому, 71Б предполагается возвести жилой дом с подземным гаражом-стоянкой, а также реконструировать территории суда Заводского района и ГУ «Больница паллиативного ухода «Хоспис». Территорию ОАО «Минскдрев» трансформируют под территорию для размещения общественной застройки административно-делового назначения.

Также реконструируют территорию Парка им. 50-летия Великого Октября и детский сад №13.