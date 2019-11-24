ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчанам предлагают обсудить план развития территорий в Заводском районе

25.11.2019 09:12 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Минчанам предлагают обсудить план развития территорий в Заводском районе
Фото из открытых источников

Первый этап проекта (до 2023 года) подразумевает строительство национального футбольного стадиона на пересечении ул. Ванеева и пр. Партизанского, реконструкцию существующего стадиона «Трактор».

Планируется также размещение многоуровневого гаража, создание бульваров на базе существующих земельных участков Парка им. 50-летия Великого Октября, сообщает БЕЛТА.

В рамках проекта на месте здания по просп. Партизанскому, 71Б предполагается возвести жилой дом с подземным гаражом-стоянкой, а также реконструировать территории суда Заводского района и ГУ «Больница паллиативного ухода «Хоспис». Территорию ОАО «Минскдрев» трансформируют под территорию для размещения общественной застройки административно-делового назначения.

Также реконструируют территорию Парка им. 50-летия Великого Октября и детский сад №13.

Проект презентуют 12 декабря с 18.30 в Минском филиале учреждения «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации». С проектными материалами можно ознакомиться с 2 по 16 декабря в здании администрации Заводского района (служба «одно окно»). 

Минчанам предлагают обсудить план развития территорий в Заводском районе
Стало известно, когда в Минске достроят первое транспортное кольцо
Подробнее

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Речь идёт об объекте «Градостроительный проект детального планирования территории в границах ул. Долгобродская - просп. Партизанский - ул. Ванеева», рассчитанном...
 
Новости дня
Новости разные
 
Заводской район Минска предлагает обсудить строительство «Национального футбольного стадиона»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник
25.11.2019
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Вороновская газета
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика