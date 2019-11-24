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Минчанам предлагают обсудить план развития территорий в Заводском районе
25.11.2019 09:12 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Первый этап проекта (до 2023 года) подразумевает строительство национального футбольного стадиона на пересечении ул. Ванеева и пр. Партизанского, реконструкцию существующего стадиона «Трактор».
Планируется также размещение многоуровневого гаража, создание бульваров на базе существующих земельных участков Парка им. 50-летия Великого Октября,
В рамках проекта на месте здания по просп. Партизанскому, 71Б предполагается возвести жилой дом с подземным гаражом-стоянкой, а также реконструировать территории суда Заводского района и ГУ «Больница паллиативного ухода «Хоспис». Территорию ОАО «Минскдрев» трансформируют под территорию для размещения общественной застройки административно-делового назначения.
Также реконструируют территорию Парка им. 50-летия Великого Октября и детский сад №13.
Проект презентуют 12 декабря с 18.30 в Минском филиале учреждения «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации». С проектными материалами можно ознакомиться с 2 по 16 декабря в здании администрации Заводского района (служба «одно окно»).
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Речь идёт об объекте «Градостроительный проект детального планирования территории в границах ул. Долгобродская - просп. Партизанский - ул. Ванеева», рассчитанном...
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