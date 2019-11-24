Как фаны «Динамо» сходили с ума после чемпионства. Огненный репортаж из Бреста

Источник материала: Tut.by

С этого момента футбольная столица страны официально изменилась: Борисов уступил место Бресту. «Динамо» Марцела Лички досрочно стало чемпионом Беларуси, прервав 13-летнюю победную серию БАТЭ. Как город на Бугом радовался Кубку и «канонизировал» Милевского и Ко — в репортаже SPORT.TUT.BY.

«В Минске нам могли бы и не позволить стать чемпионами. Зачем до греха доводить?»





За два часа до матча, в котором брестское «Динамо» оформит досрочное чемпионство, город на Бугом еще выглядит полусонным. На пешеходной Советской уличный музыкант затягивает репертуар Лепса, пенсионеры спешат на рынок, но быстро притормаживают, заметив марш футбольных фанатов.





— Знаете, по какому поводу шествие с барабанами? — на всякий случай уточняю у прохожих, чтобы прощупать погруженность города в футбольную тему.

— Так на футбол идут, мы же сегодня за золотом! — уверенно отвечают брестчане.

С приближением матча город все активнее перекрашивается в бело-синие цвета. Болельщики спешат на «Брестский», кутаясь шарфами и натягивая поверх пуховиков футболки Милевского.





— Цвет настроения синий? — устраивают перекличку фаны.

— Так точно! — слышится в ответ.

Термометр показывает -1 °С, по ощущениям — -6°С, но кого это волнует, когда динамовцы из Бреста впервые в истории могут стать чемпионами. Стадион ожидаемо переполнен: на трибунах — 10 169 зрителей. Здесь все: дети, пенсионеры, студенты и даже Александр Нойок с перебором желтых карточек и Сергей Кисляк, отбывающий дисквалификацию.





Валерию Шафару — 67 лет. Он футбольный болельщик с 50-летним стажем. Теперь смотрит матчи в бинокль — чтобы прочитать все фамилии и рассмотреть игровые моменты. В компанию обычно берет своего приятеля-подростка по имени Захар. Парень поддерживает брестчан с самодельным рупором в руках.

— Смастерили его из термоса и стаканов, — улыбается Захар. — Валерий Иванович по профессии — радиомеханик, так что знает толк в таких вопросах. Работает наш мегафон отлично! Вот попробуйте.





Кричу «Оле-Оле!» и убеждаюсь, что изделия в стиле «очумелых ручек» — реально тема.

Перед стартовым свистком фаны брестчан обсуждают расклады и мечтают оформить чемпионство на родном поле:

— В Минске нам могут и не позволить это сделать. Зачем до греха доводить?

«Миля, умоляю, сделай фото! Миля, умоляю, оставайся!»





Футболисты в этом плане с болельщиками единодушны. Желание досрочно взять золото искрит в бурной реакции на судейские свистки, красивых моментах и неточных пасах.

На 38-й минуте 25-летний украинец Алексей Хобленко делает счет 1:0. Победы с минимальным преимуществом «динамовцам» достаточно, чтобы тут же, на «Брестском», поднять над головой Кубок.





С финальным свистком стадион начинает сходить с ума. Кипящий котел взрывается. Болельщики прорываются на поле, по-мужски похлопывают по плечу Марцела Личку, набрасываются на футболистов, запиливая на ходу селфи и благодаря за исполнение мечты.

— Миля, умоляю, сделай фото!





И Артем делает — десятое, сотое, а может, и тысячное. Со слезами на глазах и кровью на голени, он аплодирует трибунам, старается никого не обидеть и осознать происходящее. В громкоговоритель Артема Владимировича просят подойти на вручение Кубка. Без него не начинают. Но Милевский сегодня нарасхват.

— Это важнейший момент в моей карьере, — говорит 34-летний нападающий. — Было много скептиков и недоброжелателей, но я очень счастлив стать чемпионом там, где родился.





— Что хотите ответить скептикам?

— Им — ничего. Хочу сказать спасибо родителям и всем, кто меня поддерживал, — не сдерживает слез Артем Владимирович. — Сегодня Брест — чемпион!

Фаны тормошат прическу Александра Гутора и наперебой кричат:

— Саня, посмотри сюда. Саня, давай в эту камеру! Давай сэлфи, Саня!





Голкипер улыбается в объективы и, извиняясь, пытается прорваться через толпу болельщиков:

— Ребята, прошу, дайте порадовать вместе с командой.

На скамейке в одиночестве сидит Павел Савицкий. Меньше всего он в этот момент хочет с кем-то фотографироваться и разговаривать. Сава, который наблюдал победную встречу с трибун, рыдает. В свои 25 он впервые чемпион Беларуси. И это эмоции, которые нельзя передать на бумаге и облечь в слова.

— Пару слов о победе любимой команды? — обращаюсь за комментарием к группе рядом стоящих фанатов.





— Извините, но слов нет, просто нет, — улыбаются парни.

На поле выходят отец и сын с украинскими флагами в руках.

— Мы приехали из города Ковеля посмотреть, как Миля станет чемпионом. Матч, конечно, слабенький, но Артем Владимирович в порядке, — констатируют украинцы. — Ищем его, чтобы сделать фото на память.

Кажется, назревает 1001-е.





Брестские студенты Алесь и Дмитрий эмоционально вспоминают, что поначалу скептически отнеслись к переходу Милевского в «Динамо», а сейчас мечтают, чтобы белорусский украинец остался в составе.

Кричалка «Миля, оставайся!» по популярности проигрывает сегодня разве что победной «К нам приехал чемпион страны!».

«Мы чемпионы. А вы там что, лошары?»





После вручения Кубка болельщики высыпают на улицы Бреста, обдумывая, где продолжать вечер. Звонят друзьям и знакомым в другие города и громко орут в телефон:

— Капец, какой матч! Мы чемпионы, а вы там что, лошары?





Брестская семья, которая уже третий сезон регулярно ходит на «Динамо», сегодня собирается устроить праздничный ужин.

— Шампанское вечером точно откроем, — говорит мама. — Кстати, знаете кто инициировал покупку абонементов на футбол? А вот и не папа — я, — улыбается брестчанка.

— А у меня сегодня день рождения, — врывается в разговор еще один счастливый болельщик. — И какой подарок! Исторический день для Бреста. Посмотрите вокруг: город сегодня не будет спать — это однозначно.





— У нас особенные болельщики: они были с командой даже в тяжелые времена. Когда у «Динамо» не было денег, мы скидывались им на форму. И сегодня команда подарила городу неимоверные эмоции, — улыбается брестчанин Дмитрий Хомюк. — Да что тут говорить, если в следующем году у нас будет Лига чемпионов!

— Какие команды ждете в гости?

— Хотелось бы грандов. Хотя, кто бы ни приезжал, главное, чтобы уезжали из Беларуси с проигрышем, — куражатся собеседники.





— А еще ждем зимой громких трансферов. Думаем, Зайцев нас не обидит и не оставит. Это победа имени его в том числе. Сегодня он исполнил свою детскую мечту. Да и мечту всех нас.

На пересечении улиц Гоголя с Советской фанаты разбредаются в разные стороны по магазинам и барам. Парень держит в руках голубую игровую футболку с трудовыми следами травы.





— У кого выпросили?

— Это Хобленыч мне отдал — автор единственного гола. Он мой приятель. А Сергей Кисляк вообще земляк.

— Долго ждали чемпионства?

— Очень. Мы все к нему готовились. На работу вчера забили, не спали накануне — так переживали. А сейчас, сорри, бежим отмечать.





Отмечал Брест, надо сказать, очень культурно. Пошумел часа два после завершения матча и с сумерками начал возвращаться к обычной жизни. Но уже в гордом статусе чемпиона страны.

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