Беларусь и Украина могут создать СП для поставок нефти на Мозырский НПЗ

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Стороны обсудили возможность поставок нефти через нефтепровод «Одесса-Броды» для белорусского завода, который является поставщиком моторного топлива в Украину.

Перспективы такого проекта рассматривались на заседании украинско-белорусской рабочей группы по сотрудничеству в топливно-энергетической сфере, сообщает министерство энергетики Украины.

Стороны обсудили целый ряд вопросов, в том числе поставки белорусской электроэнергии в Украину, транзит нефти, поставки газа, сотрудничество в торфодобывающей отрасли.

Речь шла в том числе об организации поставок нефти в Беларусь через Украину с использованием нефтепровода «Одесса-Броды», а также о создании совместного предприятия, которое отвечало бы за транспортировку нефти на Мозырский НПЗ.

Стороны намерены тщательно изучить перспективность таких поставок, для этого будет создана отдельная рабочая группа. Об объемах возможных поставок не сообщается. Беларусь уже имеет опыт поставок венесуэльской, иранской и азербайджанской нефти через украинские порты, правда, в небольших объемах.

Кроме того, на заседании обсуждалось сотрудничество в угольной и торфодобывающей отраслях. В частности , Украина предлагает изготавливать и поставлять горношахтное и энергетическое оборудование , узлы , детали и составляющие части стационарных комплексов и насосной продукции для шахтного водоотлива . Также обсуждалась возможность оснащения торфодобывающих предприятий высокотехнологическим современным оборудованием . Беларусь, в свою очередь, предлагает импортировать в Украину торфяные брикеты для отопления. Украинская сторона намерена изучить это предложение после детальной оценки своих потребностей.

Очередное заседание рабочей группы пройдет в первой половине следующего года.