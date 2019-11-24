Виктор Агнетов: «Явка быховчан на участки для голосования достигла цифры в 94,7%»

Источник материала: Маяк Преднепровья

Важнейшая политическая кампания, участие в которой принимала вся страна, завершена. Ближайшие четыре года парламент будет работать в обновленном составе. Сегодня можно с уверенностью сказать: выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва состоялись. Причем прошли они открыто и гласно, в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Беларуси.





Могилевщина – в лидерах по явке: 82,30% избирателей пришли на участки, чтобы отдать свои голоса в пользу того или иного кандидата. О том, как прошли выборы на территории Быховского округа, журналисту «МП» рассказал у председатель окружной избирательной комиссии Быховского избирательного округа №81 Виктор Агнетов:

— Виктор Ильич, насколько активны были избиратели?

— Избиратели по Быховскому округу, в который вошли жители Быховского, Славгородского, Краснопольского и Костюковичского районов, приняли активное участие в парламентских выборах. 95 процентов – такое количество избирателей по округу проголосовало на выборах. В лидерах – жители Краснопольского района (96,8%). Явка быховчан на участки для голосования достигла цифры в 94,7%.

— Чем, на Ваш взгляд, обусловлен такой высокий интерес граждан к нынешнему политическому мероприятию?

— Наши люди всегда с большой ответственностью подходили к исполнению своего гражданского долга. Кроме того, немаловажную роль в нынешних парламентских выборах сыграли альтернативность и проведение активной агитационной кампании. Все четверо кандидатов в депутаты воспользовались правом размещения предвыборных программ в местных средствах массовой информации, а также обратились к избирателям в радиоэфире. Трое из них выступили на телеканале « Беларусь 4 «Могилев». А Сергей Сыранков и Андрей Войтенков еще и поучаствовали в теледебатах. Сергей Сыранков провел 72 встречи с избирателями, Андрей Войтенков – 37. Закономерно, что как раз между этими двумя кандидатами и развернулась реальная борьба за депутатское кресло. Кроме того, интерес к выборам подогревал тот факт, что Андрей Войтенков – быховчанин, а Сергей Сыранков — уроженец Краснопольщины.

— Так за кого же проголосовали избиратели и кто конкретно будет отныне представлять интересы жителей Быховского округа в парламенте?

— Быховчане, в большинстве, поддержали своего земляка Андрея Войтенкова. А вот жители трех других районов, составляющие 62% от числа голосующих по округу, ставили «галочку» в бюллетенях, в основном, напротив фамилии более известного им Сергея Сыранкова. В итоге, победу в выборах одержал Сергей Александрович Сыранков, набрав 62,5% голосов избирателей округа.

— За ходом выборов следили наблюдатели. Как они охарактеризовали нынешнюю политическую кампанию?

— За проведением выборов в Быховском округе следили 400 национальных и 6 международных наблюдателей, причем четверо – от БДИЧ ОБСЕ и двое – от миссии стран СНГ. Нарушений на избирательных участках ими зафиксировано не было. Наблюдатели отмечали высокий уровень организации политической кампании.

Беседовала Алеся ЦАРЕВА.

Наталья ЛЕВАЧКОВА (фото).