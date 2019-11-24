Швеция стала называть нашу страну «Беларусь», а не «Белороссия»

Источник материала: KYKY

Мы уже рассказывали , как 15 октября в центре Стокгольма организация Sveriges Belarusier («Беларусы Швеции») провела пикет. Люди требовали, чтобы их прекратили называть «беларасійцамі» и сделали новое шведское название Беларуси единым. Вот чем закончилась эта история.

Напомните, а против чего беларусы вышли на пикет?

Как известно, в 1991 году БССР (по-шведски – «Vitryssland») сменила название на «Беларусь». Но в шведском языке эта перемена никак не отразилась. Шведы продолжили называть Беларусь Vitryssland, что в дословном переводе означает «Белороссия». Однако после многочисленных просьб самих беларусов в 2015 году шведский МИД все же согласился ввести новое название «Belarus» в официальный список названий стран, но в скобках рядом с изначальным Vitryssland.





Во время акции беларусы призывали нового щведского министра иностранных дел Анн Линде убрать официальное название нашей страны Vitryssland. Участники пикета держали плакаты «Мы – не белыя расейцы», «Гэта не мы прысвоілі (Бела)Крым» и «Гэта не мы абралі (Бела)Пуціна». «Мы хотим, чтобы Анн Линде представила себе, каково это, когда тебя каждый день путают с другим народом и ассоциируют тебя с другой страной, у которой в последнее время сложилась крайне отрицательная репутация среди шведов. Может, после этого она отнесется к нашему призыву более серьезно», – сказала старшина совета «Беларусов Швеции» Леся Рудник.

Пикеты – это, конечно, здорово. А добились ли своего эти люди?

В тот же день, 15 октября, с вышедшими в центр Стокгольма беларусами связался официальный представитель министра иностранных дел. Он пообещал, что вопрос вынесут на обсуждение. А теперь Анн Линде официально заявила: «Министерство иностранных дел будет использовать термин Belarus («Беларусь») вместо Vitryssland («Белороссия»). Мы идем на этот шаг, чтобы признать готовность беларуского народа, гражданского общества и диаспоры подчеркнуть свою национальную самобытность и суверенитет своей страны». Об этом Линде написал в Twitter:

Utrikesdepartementet övergår till att använda benämningen Belarus istället för Vitryssland. Vi gör det för att erkänna det belarusiska folkets, civilsamhällets och diasporans vilja att framhäva sitt lands nationella identitet och suveränitet. https://t.co/dIXKzmJMjJ — Ann Linde (@AnnLinde) November 24, 2019