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Швеция стала называть нашу страну «Беларусь», а не «Белороссия»
Источник материала: KYKY>
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Напомните, а против чего беларусы вышли на пикет?
Как известно, в 1991 году БССР (по-шведски – «Vitryssland») сменила название на «Беларусь». Но в шведском языке эта перемена никак не отразилась. Шведы продолжили называть Беларусь Vitryssland, что в дословном переводе означает «Белороссия». Однако после многочисленных просьб самих беларусов в 2015 году шведский МИД все же согласился ввести новое название «Belarus» в официальный список названий стран, но в скобках рядом с изначальным Vitryssland.
Во время акции беларусы призывали нового щведского министра иностранных дел Анн Линде убрать официальное название нашей страны Vitryssland. Участники пикета держали плакаты «Мы – не белыя расейцы», «Гэта не мы прысвоілі (Бела)Крым» и «Гэта не мы абралі (Бела)Пуціна». «Мы хотим, чтобы Анн Линде представила себе, каково это, когда тебя каждый день путают с другим народом и ассоциируют тебя с другой страной, у которой в последнее время сложилась крайне отрицательная репутация среди шведов. Может, после этого она отнесется к нашему призыву более серьезно», – сказала старшина совета «Беларусов Швеции» Леся Рудник.
Пикеты – это, конечно, здорово. А добились ли своего эти люди?
В тот же день, 15 октября, с вышедшими в центр Стокгольма беларусами связался официальный представитель министра иностранных дел. Он пообещал, что вопрос вынесут на обсуждение. А теперь Анн Линде официально заявила: «Министерство иностранных дел будет использовать термин Belarus («Беларусь») вместо Vitryssland («Белороссия»). Мы идем на этот шаг, чтобы признать готовность беларуского народа, гражданского общества и диаспоры подчеркнуть свою национальную самобытность и суверенитет своей страны». Об этом Линде написал в Twitter:
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Мы уже рассказывали, как 15 октября в центре Стокгольма организация Sveriges Belarusier («Беларусы Швеции») провела пикет. Люди требовали, чтобы их прекратили называть...
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