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Беларуский журналист Чуденцов объяснил, почему его задержали
Источник материала: KYKY>
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«В Варшаву я ехал устраиваться на работу к своему другу. И, естественно, я знаком с Nexta [блогер Nexta, он же Степан Светлов, утверждает, что Владимира Чуденцова взяли под стражу из-за сотрудничества с ним – прим. KYKY], мы с ним друзья. Работает он без моей помощи, с моей стороны была пара технических консультаций на начальном этапе открытия канала. Я хотел тихо уехать из страны, без скандалов, и заняться работой, возможно, не связанной с политикой. Поэтому я просто не понял, зачем эта спецоперация по отношению ко мне. Видимо, это произошло со мной потому, что ОНИ боятся свободного слова. Даже того, которое еще не сказано», – написал журналист в послании.
Что ещё известно об аресте Владимира Чуденцова?
Редакции TUT.by удалось связаться с адвокатом Чуденцова Александром Галиевым. Он объяснил, что мужчину подозревают в попытке провоза через границу марихуаны. Якобы именно марихуану обнаружили при обыске журналиста в поезде, при этом сам Чуденцов в тот момент не находился под воздействием наркотиков.
«Сейчас он [Владимир Чуденцов] арестован на два месяца. Он останется под стражей, если в течение недели ему будет предъявлено обвинение. Если обвинение не будет предъявлено в этот срок, то Владимира должны отпустить на свободу», – добавил адвокат.
Пока Чуденцов находится в изоляторе временного содержания в Бресте. Сегодня, 25 ноября, его переведут в СИЗО. Александр Галиев, передавая слова своего клиента, заявил, что журналист не признает вины – и считает, что наркотики ему подбросили. Эту же точку зрения разделяют многие беларусы, однако, к примеру, основатель TUT.by Юрий Зиссер, который в 2010-х годах сотрудничал с Чуденцовым,
Я хочу помочь задержанному журналисту. Как это сделать?
Есть вариант. Приятель Чуденцова Роман Протасевич
Фото обложки: facebook.com/chudentsov.
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Мы писали, что вечером 21 ноября в пункте пропуска «Брест – Тересполь» был арестован известный беларуский журналист Владимир Чуденцов. Его сняли с поезда, который...
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