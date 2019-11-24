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Беларуский журналист Чуденцов объяснил, почему его задержали

25.11.2019 08:59 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Мы писали, что вечером 21 ноября в пункте пропуска «Брест – Тересполь» был арестован известный беларуский журналист Владимир Чуденцов. Его сняли с поезда, который ехал из Бреста в Варшаву. Пока ведомства отмалчиваются и не называют официальную причину задержания, редакция TUT.by получила письмо от Чуденцова: он объяснил возможные мотивы силовиков.

«В Варшаву я ехал устраиваться на работу к своему другу. И, естественно, я знаком с Nexta [блогер Nexta, он же Степан Светлов, утверждает, что Владимира Чуденцова взяли под стражу из-за сотрудничества с ним – прим. KYKY], мы с ним друзья. Работает он без моей помощи, с моей стороны была пара технических консультаций на начальном этапе открытия канала. Я хотел тихо уехать из страны, без скандалов, и заняться работой, возможно, не связанной с политикой. Поэтому я просто не понял, зачем эта спецоперация по отношению ко мне. Видимо, это произошло со мной потому, что ОНИ боятся свободного слова. Даже того, которое еще не сказано», – написал журналист в послании.

Что ещё известно об аресте Владимира Чуденцова?

Редакции TUT.by удалось связаться с адвокатом Чуденцова Александром Галиевым. Он объяснил, что мужчину подозревают в попытке провоза через границу марихуаны. Якобы именно марихуану обнаружили при обыске журналиста в поезде, при этом сам Чуденцов в тот момент не находился под воздействием наркотиков.

«Сейчас он [Владимир Чуденцов] арестован на два месяца. Он останется под стражей, если в течение недели ему будет предъявлено обвинение. Если обвинение не будет предъявлено в этот срок, то Владимира должны отпустить на свободу», – добавил адвокат.

Пока Чуденцов находится в изоляторе временного содержания в Бресте. Сегодня, 25 ноября, его переведут в СИЗО. Александр Галиев, передавая слова своего клиента, заявил, что журналист не признает вины – и считает, что наркотики ему подбросили. Эту же точку зрения разделяют многие беларусы, однако, к примеру, основатель TUT.by Юрий Зиссер, который в 2010-х годах сотрудничал с Чуденцовым, раскритиковал эту теорию. 

Я хочу помочь задержанному журналисту. Как это сделать?

Есть вариант. Приятель Чуденцова Роман Протасевич объявил о сборе средств для журналиста. Он уверяет, что все деньги пойдут на оплату работы «одного из лучших адвокатов Беларуси», а также необходимые судебные издержки. На момент публикации материала беларусы пожертвовали 1725 рублей из требуемых 11 тысяч. Если вы готовы внести какую-либо сумму, можете присоединиться – для этого перейдите по ссылке.

Фото обложки: facebook.com/chudentsov.

 
Теги: Брест
 
 
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Мы писали, что вечером 21 ноября в пункте пропуска «Брест – Тересполь» был арестован известный беларуский журналист Владимир Чуденцов. Его сняли с поезда, который...
 
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