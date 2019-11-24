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Исследование: Белорусы хотят, чтобы их дети стали предпринимателями

25.11.2019 09:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Предприниматели чувствуют себя более счастливыми, чем остальные белорусы, несмотря на сохранение серьезных барьеров для развития бизнеса.

К такому выводу можно прийти исходя из результатов исследования, которое провели эксперты Международной финансовой корпорации (IFC) и Центра экономических исследований BEROC. Одной из основных задач, которые ставили перед собой эксперты, было изучение женского бизнеса, развитие которого способствует развитию предпринимательства в целом и ускорению экономического роста. В ходе исследования были проведены опросы представителей бизнеса и населения. Наиболее интересные результаты публикует Thinktanks.by.

Предприниматели чувствуют себя счастливыми


Результаты исследования позволяют надеяться, что предпринимательство становится более привлекательной деятельностью в глазах населения.

«Большинство опрошенных представителей бизнеса желают, чтобы их старший ребенок, вне зависимости от того, девочка это или мальчик, также стал предпринимателем», - рассказал на презентации результатов исследования Александр Абрашкевич, специалист по исследованиям IFC. По его словам, это можно объяснить тем, что предприниматели более состоятельны, чем обычные граждане, и это также подтверждается результатами опроса. По словам эксперта, на вопрос, смогут ли они быстро собрать 2 тысячи белорусских рублей в случае возникновения чрезвычайной ситуации, большинство предпринимателей ответили положительно, а большинство обычных граждан – отрицательно.

Интересно, что опрос показал и заметные различия в восприятии уровня счастья между предпринимателями и простыми гражданами. Ответы распределились практически зеркально. Если представители населения ответили, что чувствуют себя скорее несчастливыми или очень несчастливыми, то предприниматели, за исключением 3% опрошенных, сообщили, что чувствуют себя счастливыми или скорее счастливыми.

Барьеры для развития мужских и женских бизнесов во многом совпадают


Тем не менее, эксперты отмечают, что для развития предпринимательства сохраняются существенные внутренние и внешние барьеры. По этим вопросам был проведен дифференцированный опрос женских и мужских компаний, причем респондентов просили провести оценку барьеров дважды – на старте их бизнеса и в настоящее время.

«Двумя основными внешними барьерами на старте бизнеса и мужчины, и женщины-предприниматели назвали государственное регулирование и административные барьеры. Единственное отличие заключалось в том, что мужчины в качестве третьего барьера называли налоговую систему, а женщины – сложности доступа к финансированию», - рассказала эксперт BEROC Мария Акулова.

С течением времени отношение к барьерам в бизнесе изменилось. Когда респонденты оценивают, что препятствует развитию их бизнеса сегодня, они обращают внимание на другие факторы. По словам Марии Акуловой, «административные и законодательные барьеры продолжают волновать и мужчин, и женщин. Налоговая система также остается одним из основных препятствий для развития мужских компаний. При этом вопрос госрегулирования оказался не в топе, как и проблемы доступа к финансированию. Определенные различия в восприятии барьеров между мужскими и женскими компаниями сохраняются и при оценке текущего этап развития бизнеса: женщины внесли в топ недобросовестную конкуренцию, которая мужчин беспокоит значительно меньше».

Не исключено, что это связано с тем, что для женщин в бизнесе более важны личные отношения. Результаты опроса показали, что при открытии бизнеса основными источниками информации для женщин были интуиция и интернет, а мужчины шли за консультациями в государственные организации. «Женщинам более важны друзья, коллеги и внутренние ощущения», - отметила Мария Акулова.
 
 
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Предприниматели чувствуют себя более счастливыми, чем остальные белорусы, несмотря на сохранение серьезных барьеров для развития бизнеса.
 
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