Виктор Лукашенко поздравил брестское «Динамо» от имени отца президентской водкой

reform.by Брестское «Динамо» одержало победу над «Витебском» со счетом 1:0 и впервые в истории стало чемпионом Беларуси по футболу. Более того — клуб прервал 13-летнее чемпионство борисовского «БАТЭ». Теперь в следующем году брестчане выступят в Лиге Европы, пишет





Виктор Лукашенко появился на праздничной вечеринке «динамовцев», чтобы поздравить их. Видео было опубликовано в профиле Instagram, принадлежащем, вероятно, супруге одного из футболистов.





Сын президента назвал чемпионство брестского «Динамо» революцией в футбольном мире и поздравил футболистов с победой.





«Я хочу передать поздравления от руководителя нашего государства, от нашего президента, от президента Национального олимпийского комитета Александра Лукашенко. Говорить много не буду. Вы знаете, ни разу не было еще, чтобы в нашем национальном чемпионате были чемпионы, которых бы поздравлял президент. Вы, первые, наверно. Может, я ошибаюсь, но вы первые. Думаю, через несколько минут официальное поздравление выйдет», — сказал вице-глава НОК.





Действительно, Александр Лукашенко позже официально поздравил динамовцев, назвав их отличной командой, «которая составила реальную конкуренцию лидерам белорусского футбола, привнесла в чемпионат новые идеи и яркие эмоции».





Победу брестского клуба Виктор Лукашенко назвал праздником.





«Вы сделали для города, вы сделали для себя и вообще для нашей страны очень большой праздник. С победой вас! Дай бог вам здоровья! И гуляйте, отдыхайте, балдейте», — сказал он.





Затем высокий гость поднял рюмку — оказывается, в ней был налит президентский подарок.





«А вот эти рюмки — это водка президента. Она нигде не продается. Это чисто для вашей команды от нас от всех», — сказал Виктор Лукашенко.