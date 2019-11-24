«Позвонили из банка и сказали, что мои данные попали к мошенникам через интернет-перепись». Новая схема целой преступной группы

Артур был в недоумении: никакие заявки он не подавал. На том конце провода стали разбираться: не давал ли молодой человек никому свой паспорт или данные карты. А потом заявили: участились случаи мошенничества. Мол, данные карточки Артура могли попасть к хакерам, если он проходил перепись населения через интернет. Узнав, что так и было - гомельчанин заполнял электронную анкету - специалист «колл-центра» принялся помогать Артуру и сказал, что сейчас переключит его на работника другого банка, в котором у клиента есть карт-счет.





В трубке заиграла привычная для звонков из колл-центров музыка. Забегая наперед скажем, что команда мошенников действовала очень профессионально, в деталях имитируя настоящие звонки из банков. Но беда злоумышленников была в том, что Артур - специалист в IT-сфере, и параллельно с переговорами он начал свое маленькое расследование.





«КП» . - Я сразу вбил в поисковике номер, с которого звонили, и не нашел о нем никакой информации. Это уже насторожило. Как и то, конечно, что специалист одного банка переключает на специалиста другого банка - такого, наверное, в принципе быть не может, - рассказывает гомельчанин





Артур говорит, что стиль разговора всех «операторов», которых на него впоследствии переключали, был точно таким же как у настоящих специалистов банка. Они говорили теми же фразами и сначала просили называть открытые данные - те же, что и просят в банках. Например, не полный номер карты, а только четыре последние цифры. А на фоне в трубке слышался типичный офисный шум.





После очередной порции музыки Артуру сообщили, что по одной из его карт есть незавершенный перевод на сумму около 150 рублей. Уточнили, не совершал ли его клиент. Нет? Переключили на нового сотрудника. Тот предложил на всякий случай заблокировать кабинет пользователя. Для этого понадобился номер паспорта.





Артур заявил, что документа у него с собой нет, и попросил перезвонить позже: чтобы спокойно доехать домой и дать себе время. Но такой вариант не устроил оператора. Предложение гомельчанина заехать в отделение, тоже не подошло: мол, такие дела решаются только в Минске . Как альтернативный предложенный вариант - Артур должен назвать логин в своем кабинете пользователя.









- Тогда я спросил, как мне убедиться, что звонят именно из банка. Мне ответили, что буквально через три минуты перезвонят с номера банка, указанного на сайте. Я захожу в интернет и смотрю номера. Действительно, с одного из них скоро поступает звонок. Но я еще будучи студентом находил в нтернете сервисы, позволяющие звонить и отправлять смс с любого номера.





Весь разговор длился около 40 минут: на том конце провода просили не отключаться. У Артура просили e-mail, подключенный к банковскому сервису, прямо сейчас зайти в свой кабинет пользователя, а в итоге назвать к нему пароль - но не специалисту, а только боту, которого подключат к звонку. В итоге Артур заставил мошенников нервничать, настаивая на личном визите в банк. Официальный выдержанный тон сменился на нетерпение:





- Мол, вы что, не понимаете, XXI век на дворе, а вы отсталый человек, зачем приезжать в банк? А если бы вы жили в деревне? В общем, стали сильно торопить и в итоге вынуждены были отключиться, сказав, что перезвонят позже. Артур сразу же позвонил в банк, там признали, что это были мошенники. Банк никогда не спрашивает логин, смс-код или другую личную информацию.





Назавтра гомельчанин заехал в отделение - специалисты пообещали все передать службе безопасности и провести разбирательство. Кстати, в банке рассказали, зачем преступники спрашивали e-mail, привязанный к счету: взломать его легче, чем банковскую систему входа в личный кабинет.