ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Заводской район Минска предлагает обсудить строительство «Национального футбольного стадиона»

25.11.2019 09:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Администрация Заводского района Минска с 2 по 26 декабря проводит общественное обсуждение «Градостроительного проекта детального планирования территории в границах ул. Долгобродская – просп. Партизанский – ул. Ванеева». В него вносятся изменения.

Они связаны со строительством «Национального футбольного стадиона» на перекрестке улицы Ванеева и Партизанского проекта. Также проектом предусмотрена реконструкция стадиона «Трактор», размещение многоуровневого паркинга для потребностей стадионом, пишет reform.by

Парк им 50-летие Великого Октября планируется реконструировать и придать ему статус городского парка. Около него будут созданы бульвары.

На Партизанском проспекте 71Б предлагается построить жилой дом с гараж-стоянкой.

Планом предусмотрена реконструкция детсада №13 с увеличением вместимости.

Территория ОАО «Минскдрев» предлагается трансформировать под административно-деловую застройку.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Администрация Заводского района Минска с 2 по 26 декабря проводит общественное обсуждение «Градостроительного проекта детального планирования территории в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В райбольнице изменились номера телефонов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник
25.11.2019
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Вороновская газета
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика