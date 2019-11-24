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Заводской район Минска предлагает обсудить строительство «Национального футбольного стадиона»
Источник материала: Партизан
Администрация Заводского района Минска с 2 по 26 декабря проводит общественное
Они связаны со строительством «Национального футбольного стадиона» на перекрестке улицы Ванеева и Партизанского проекта. Также проектом предусмотрена реконструкция стадиона «Трактор», размещение многоуровневого паркинга для потребностей стадионом, пишет
Парк им 50-летие Великого Октября планируется реконструировать и придать ему статус городского парка. Около него будут созданы бульвары.
На Партизанском проспекте 71Б предлагается построить жилой дом с гараж-стоянкой.
Планом предусмотрена реконструкция детсада №13 с увеличением вместимости.
Территория ОАО «Минскдрев» предлагается трансформировать под административно-деловую застройку.
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Администрация Заводского района Минска с 2 по 26 декабря проводит общественное обсуждение «Градостроительного проекта детального планирования территории в...
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