В Каталонии арестовали российских шпионов: ехали в машине на белорусских номерах

"Европейская правда ", об этом говорится в публикации испанского издания El Mundo. Как пишет", об этом говорится в публикации испанского издания El Mundo.





Мужчин задержали, когда они ехали по трассе AP-7 в направлении Франции на зарегистрированном в Беларуси "Мерседесе". Представители гражданской гвардии при осмотре авто обнаружили российскую гранату M-75, которая "была в идеальном состоянии".





Национальный суд связывает обоих задержанных, на одного из которых есть ордер на арест, но под другим лицом, со старшим офицером российской военной разведки (ГРУ) Денисом Сергеевым, в отношении которого также ведется расследование.





Расследователи Bellingcat установили, что Сергеев посещал Барселону минимум два раза под именем Сергее Федотова, один раз - за три дня до референдума о независимости Каталонии.





"Федотова" называют служащим элитного военного подразделения 29155, которое западные спецслужбы неоднократно обвиняли в дестабилизации в Европе.





Эта группа российской военной разведки начала компьютерные атаки накануне референдума, утверждается в публикации. Следователи подозревают, что ее члены имели связь с российскими хакерами, которые помогали поддерживать активность сайтов в день референдума, который Мадрид считает незаконным.









Различные источники издания говорят, что хотя расследование в Национальном суде началось четыре месяца назад, сейчас следствие стремится выяснить реальные масштабы деятельности российских шпионов и степени их проникновения в процессы вокруг каталонской независимости. Следователи работают с несколькими гипотезами и не исключают, что существуют связи между лидерами каталонских сепаратистов и российскими шпионами.



