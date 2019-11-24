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В Каталонии арестовали российских шпионов: ехали в машине на белорусских номерах

25.11.2019 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Расследование испанского суда о вмешательстве российских спецслужб в события вокруг попытки провозглашения независимости Каталонии касается деятельности гражданина Украины и гражданина России, арестованных в прошлом году 4 октября в провинции Жирона.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в публикации испанского издания El Mundo.

Мужчин задержали, когда они ехали по трассе AP-7 в направлении Франции на зарегистрированном в Беларуси "Мерседесе". Представители гражданской гвардии при осмотре авто обнаружили российскую гранату M-75, которая "была в идеальном состоянии".

Национальный суд связывает обоих задержанных, на одного из которых есть ордер на арест, но под другим лицом, со старшим офицером российской военной разведки (ГРУ) Денисом Сергеевым, в отношении которого также ведется расследование.

Расследователи Bellingcat установили, что Сергеев посещал Барселону минимум два раза под именем Сергее Федотова, один раз - за три дня до референдума о независимости Каталонии.

"Федотова" называют служащим элитного военного подразделения 29155, которое западные спецслужбы неоднократно обвиняли в дестабилизации в Европе.

Эта группа российской военной разведки начала компьютерные атаки накануне референдума, утверждается в публикации. Следователи подозревают, что ее члены имели связь с российскими хакерами, которые помогали поддерживать активность сайтов в день референдума, который Мадрид считает незаконным.


Различные источники издания говорят, что хотя расследование в Национальном суде началось четыре месяца назад, сейчас следствие стремится выяснить реальные масштабы деятельности российских шпионов и степени их проникновения в процессы вокруг каталонской независимости. Следователи работают с несколькими гипотезами и не исключают, что существуют связи между лидерами каталонских сепаратистов и российскими шпионами.
 
 
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Расследование испанского суда о вмешательстве российских спецслужб в события вокруг попытки провозглашения независимости Каталонии касается деятельности...
 
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