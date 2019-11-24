Беларусь и Украина думают создать СП для поставок альтернативной нефти на Мозырский НПЗ

сообщила пресс-служба министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины по итогам заседания украинско-белорусской группы по сотрудничеству в топливно-энергетической сфере, пишет TUT.BY . Об этомпресс-служба министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины по итогам заседания украинско-белорусской группы по сотрудничеству в топливно-энергетической сфере, пишет





Чиновники также обсуждали возможность создания совместного предприятия для транспортировки нефти на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, который в настоящее время является одним из основных поставщиков моторного топлива на рынок Украины.





Чтобы тщательно изучить эти предложения, стороны договорились создать рабочую группу, говорится в сообщении Минэнерго Украины.





Беларусь вынуждена искать альтернативные источники поставок нефти в условиях подорожания российской нефти.





У Минска уже есть опыт транспортировки нефти из Венесуэлы, Азербайджана и Ирана через украинские порты. Однако объемы поставок были небольшие.





Ранее Александр Лукашенко предлагал Литве и Латвии совместно закупать нефть на мировом рынке и перерабатывать на новополоцком «Нафтане». В итоге нефтепродукты обойдутся прибалтийским странам дешевле, чем в настоящее время.



