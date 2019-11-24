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Испания в шестой раз в истории выиграла Кубок Дэвиса

25.11.2019 08:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Испанцам хватило всего двух поединков в финале.

В Мадриде состоялся финал главного командного турнира в теннисе - Кубка Дэвиса-2019.

В решающем поединке встречались сборные Испании и Канады. Хозяевам кортов потребовалось всего два одиночных поединка, чтобы завоевать титул. В первом Роберто Баутиста-Агут разобрался с Феликсом Оже-Альяссимом (7:6, 6:3), а во втором Рафаэль Надаль был сильнее Дениса Шаповалова (6:3, 7:6). 

Официальный YouTube-канал турнира опубликовал церемонию награждения испанцев.


Испанцы завоевали трофей впервые с 2011-го и в шестой раз в истории. Чаще побеждали только пять стран - США (32), Австралия (28), Франция (10), Великобритания (10) и Швеция (7).  При этом Рафаэль Надаль и Фелисиано Лопес стали пятикратными чемпионами турнира. Для остальных испанских теннисистов это дебютный трофей в карьере.
 
 
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Испанцам хватило всего двух поединков в финале.
 
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