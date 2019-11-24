Испания в шестой раз в истории выиграла Кубок Дэвиса

В Мадриде состоялся финал главного командного турнира в теннисе - Кубка Дэвиса-2019.





В решающем поединке встречались сборные Испании и Канады. Хозяевам кортов потребовалось всего два одиночных поединка, чтобы завоевать титул. В первом Роберто Баутиста-Агут разобрался с Феликсом Оже-Альяссимом (7:6, 6:3), а во втором Рафаэль Надаль был сильнее Дениса Шаповалова (6:3, 7:6).

Официальный YouTube-канал турнира опубликовал церемонию награждения испанцев.







Испанцы завоевали трофей впервые с 2011-го и в шестой раз в истории. Чаще побеждали только пять стран - США (32), Австралия (28), Франция (10), Великобритания (10) и Швеция (7). При этом Рафаэль Надаль и Фелисиано Лопес стали пятикратными чемпионами турнира. Для остальных испанских теннисистов это дебютный трофей в карьере.

