Лидия Ермошина: Белорусы беззащитны перед нахалами

О скандалах: «Наши избирательные комиссии растерялись»

— Все организаторы выборов говорят, что она (прошедшая избирательная кампания. — Прим. TUT.BY) была наиболее конфликтной и скандальной, — сказала Ермошина. — Таких выборов они не знали. Более того, они не знали, что такое в суд сходить даже. Теперь они стали более опытными сутяжниками. Не потому, что судятся они, — потому, что судятся с ними.





Глава ЦИК считает, что в этот раз многое не было похоже на прошлые выборы — поменялись информационные и политические технологии.





— Особенно она была сложна тем, что с момента появления наблюдателей ОБСЕ, западных наблюдателей, особенно краткосрочных, определенные политические силы стали пытаться доказать и показать всему миру, что у нас все очень плохо.





Ведущий «Контуров» Юрий Гроеров сообщил, что в ходе кампании произошел ряд провокаций (до этого в сюжете рассказывали о травле и преследовании членов избирательных комиссий).





— Центральная комиссия, конечно, помогла расставить в этом плане акценты, — ответила Ермошина. — А наши избирательные комиссии растерялись, растерялись избиратели. Это белорусы, они ведь беззащитны перед нахалами. У нас есть такая национальная черта — мы теряемся. Наглые, агрессивные задают тон зачастую. Поэтому наша памяркоўнасць, толерантность, она, конечно, тут играет определенную роль.





У нас никогда не было такого количества удаленных наблюдателей — их в этот раз было 105. Правда, 35 — это фальшивые документы о выдвижении. Но все равно 70 человек — это лица, удаленные за нарушение законов. И это для всех остальных была острастка. Они уже подумали, что надо как-то иначе себя вести, сдерживать себя и помнить, что они интеллигентные люди.

