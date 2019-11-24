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Александр Зайцев: явно или неявно, но другие клубы тоже нас поддерживали, ведь всем хочется сделать чемпионат интереснее

25.11.2019 08:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава брестского "Динамо" Александр Зайцев поделился с журналистами эмоциями после завоевания командой чемпионства в Беларуси.



- Вкус победы? Как у шампанского, немного кислый. Оно сухое было, да? Ужас. Меня облили шампанским только что, причем неоднократно, бутылки были большие. Вот и весь вкус победы. У кого еще были вопросы? Или вы как на первом свидании?

- В этом сезоне вы бросили вызов белорусскому футболу.

- В отдельные минуты одолевали сомнения, но в целом были уверены в себе, потому что реально банда сложилась классная. Я был не один. Явно или неявно, но другие клубы тоже нас поддерживали, ведь всем хочется сделать чемпионат интереснее, всем хочется, чтобы о нас говорили в мире. Про сборную не будем: это отдельная тема. Но клубный футбол у нас как ни крути сильнее, чем у многих соседей. Я это говорил, повторяю и буду повторять. Просто его надо правильно позиционировать. Думаю, мы, как маленький паровозик, этому способствуем.
 
 
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Глава брестского "Динамо" Александр Зайцев поделился с журналистами эмоциями после завоевания командой чемпионства в Беларуси.
 
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